Las denuncias siguen saliendo en Cancún por temas de acumulación de basura y este día no fue la excepción; en la Supermanzana 233 y 71, vecinos se ha quejado porque ahora no solo dejan bolsas con desperdicios, sino hasta partes de autos, llantas y artículos electrónicos, como televisiones, ventiladores, entre otras cosas.

De acuerdo con el señor Santiago, vecinos de la Sm 233, la “montaña” de basura y chatarra está en la manzana 2, cerca del lote 27, entre la supermanzana 240 y Prolongación Tulum; allí se logra observar varias carcasas de televisores, computadoras, objetos de metal, fierro viejo, botellas de plástico y hasta bolsas negras.

Vecinos quieren intervención urgente de las autoridades

Más basureros clandestinos en Cancún, ahora en las Supermanzanas 233 y 71

“Justamente antier hicimos el reporte a las autoridades correspondientes y ahora lo hacemos ante los medios de comunicación, ya que el gobierno no nos ha dado respuesta, esperemos que con la difusión de la noticia esto lo levanten, afortunadamente no hay muchas bolsas de basura, pero si esto sigue, no dudo que pronto lo haya”, dijo.

En este sentido, la Secretaría Municipal De Obras Públicas y Servicios del municipio Benito Juárez, al parecer, ya agendó el día para recoger lo antes mencionada y resolver la denuncia de los vecinos, pero eso no es todo, ya que en la Supermanzana 71, también reportaron un basurero clandestino.

Esta segunda zona se encuentra en la manzana 3, calle 49, parece ser que son las mismas personas que tiran su basura en 233, ya que también en la 71 hay partes de autos, televisores, llantas y refrigeradores, sólo que en esta ocasión hay hasta colchones con las resorteras hacia fuera, además de bolsas negras con desechos de comida.

Hasta el momento se sabe que la autoridad competente también ya agendó una fecha para resolver esta situación, sin embargo los residentes temen que mientras llega ese día, cuando Obras Públicas decida levantar los residuos, se acumule más restos sólidos y ahora sí genere mal olor y se vuelva un foco de infección.

