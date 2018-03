Marybel Villegas: Oportunista y repudiada, ahora en Morena

Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún.- Marybel Villegas Canche lo logró. Se convirtió en la primera política mexicana en militar en los cuatro principales partidos de México, luego de que el pasado domingo fuera presentada como coordinadora estatal de Organización Territorial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La ex militante del PRI, PAN y PRD, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Quintana Roo alargará su vida política hasta después del 2018. Primero militó en el PRD, posteriormente en el PAN, fue diputada a través del PRI, donde luego fue elegida delegada de Sedesol en sustitución de Fabián Vallado, quien fungió como coordinador de la campaña de Mauricio Góngora y solicitó licencia. Es señalada por integrantes de diversos organismos políticos como una persona que carece de una ideología política y se mueve por intereses personales. Incluso, su fama como política sin escrúpulos la hizo estar en el ‘muro de la ignominia”, como traidora a la patria, en el cual se exhibió a todos los legisladores locales y federales que votaron a favor del “gasolinazo” y privatización del petróleo, una de las principales causas políticas de Andrés Manuel López Obrador. Héctor Ortega Contreras, integrante de Morena, había indicado apenas en mayo pasado que sin duda alguna ante los comicios del 2018 habrá figuras políticas que intentarán capitalizar el avance que ha tenido el partido en la entidad, entre ellas Villegas Canche, pero eso no implica que personas con antecedentes dudosos tendrían cabida en el partido. A pesar de esta imagen entre diversos partidos políticos, Marybel Villegas Canche fue anunciada como coordinadora de Organización Territorial, informó la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, la antesala para la candidatura al senado. Villegas Canche ha señalado en el pasado que el haber transitado de un partido a otro no le resta credibilidad, al contrario le ha permitido conocer las entrañas de los colectivos políticos, situación que puede aprovechar para hacer la diferencia en la sociedad y buscar un cambio, además conoce la problemática social al trabajar directamente con los grupos más vulnerables en la Sedesol. En ese sentido el líder estatal del PRD Jorge Aguilar Osorio, indicó que lamentablemente algunos cargos públicos son utilizados con fines políticos, como el de la Sedesol, ya que mediante los programas clientelares buscan la simpatía de la población, situación que pudo beneficiar a Villegas Canche durante su periodo al frente de la dependencia, misma que renunció el pasado 15 de mayo. Al ser cuestionado sobre la inestabilidad política de la funcionaria federal, dijo que hay personajes políticos que saltan de un colectivo a otro demostrando que no tienen una verdadera ideología.

Desde mayo se le señalaba de querer ser candidata por Morena, pero lo desmintió.