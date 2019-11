1 /4 Martin Garrix se presentará en Cancún Martin Garrix se presentará en Cancún Martin Garrix se presentará en Cancún Martin Garrix se presentará en Cancún

Cancún recibirá a uno de los Deejays más reconocidos del mundo, se trata de Martin Garrix, que se presentará el próximo 22 de noviembre, como parte de su gira internacional para finalizar y cerrar con broche de oro el año 2019, es uno de los creadores de música más seguido a través de las redes sociales y de las cuentas de streaming.

Será el próximo viernes 22 de noviembre, un día viernes cuando Martin Garrix haga presencia en el antro más grande de latinoamérica de Siri Cancún, en donde se espera una gran cantidad de personas, afines a la música de este DJ que ha causado sensación alrededor de todo el mundo.

Actualmente Martin Garrix fue reconocido como uno de los DJ más importantes del momento, con apenas 23 años, ha logrado colocar su marca como una de las principales tendencias musicales, algo importante ya que es parte de la influencia general que este joven representa a nivel global.

Con temas reconocidos como ‘Scared To Be Lonely, ‘Animals’, ‘In The Name Of Loves’, ‘Summers Days’, ‘There For You’ y muchas otras canciones más, Martin Garrix sacudirá la zona hotelera de Cancún con su excedente de energía que caracteriza a esta celebridad de escasos años, pero con una larga trayectoria llena de éxitos.

Con este concierto, Cancún se consolida como uno de los lugares principales en los cuales los espectáculos día con día cobran mayor fuerza, con varios festivales en puerta, así como conciertos en toda la zona de Cancún y Riviera maya, Martin Garrix viene a refrescar la cartelera, ya que sus seguidores ávidos de música electrónica lo agradecerán.

