Mario Villanueva es inocente: Congreso



Mario Villanueva Madrid es inocente, y así se lo informó el Congreso de Quintana Roo.

Como lo prometió, el exgobernador de Quintana Roo dio a conocer hoy, día en que cumple 71 años, una carta, escrita de puño y letra, y en la que informa, que el Congreso, tras una investigación que tardó 6 años, le otorgó la libertad.

El tercer regalo, de un enorme significado, se dio el pasado 22 de mayo, después de una investigación de más de seis años, los diputados del Congreso del Estado por unanimidad me declararon inocente, confirmando que los hechos ilícitos que me atribuyeron son falsos, que fueron fabricado y no cometí ningún delito”, señala en la carta de 3 páginas.

La carta escrita de puño y letra de Mario Villanueva, y en la que informa, que el Congreso, tras una investigación que tardó 6 años, le eximió de culpas.

Destacó que la prueba más clara de su inocencia, es la absolución que el Poder Judicial de la Federación entregó a Alcides Ramón Magaña, señalado como líder de un cártel en Cancún.



“La sentencia absolutoria concedida a esa persona demuestra que es inocente, es decir, que no cometió los delitos de narcotráfico y de asociación con narcotraficantes”, señala Villanueva Madrid.

La exoneración oficial es firmada por los diputados Ramón Javier Padilla Balam como presidente de la Comisión Especial, y por la diputada Adriana Del Rosario Chan Canul como secretaria, quienes decretan la inocencia.

“Existen pruebas supervenientes que justifican plenamente el procedimiento extraordinario para otorgar a Mario Villanueva el reconocimiento de inocencia que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales”, expone el Congreso de Quintana Roo.

Diputados del Congreso del Estado por unanimidad declararon inocente a Mario Villanueva, confirmando que los hechos ilícitos que le atribuyeron son falsos, que fueron fabricados y no cometió ningún delito.

Villanueva Madrid destacó que los señalamientos en su contra, de haber sido beneficiado con presunto sobornos de este presunto narcotraficante, quedan sin efecto al serle concedida la absolución, o que lo exime a él de toda responsabilidad.

En su carta, Mario Villanueva Madrid afirma que tras los 12 años que pasó en prisión, y pese a quedar declarado formalmente inocente por parte del Congreso del Estado de Quintana Roo, aún permanecerá privado de su libertad.

“Falta un trámite, el cual le corresponde resolver al presidente Andrés Manuel López Obrador. En él estoy depositando mi fe con la esperanza de la pronta libertad”, afirma el exmandatario.

Finalmente, agradece a las personas que han estado pendiente de él y se su salud, que dice, está muy deteriorada, y que lo mantiene en la Clínica Campestre de Chetumal.

“Dios los bendiga”, escribe al final de la misiva, en la que incluye su firma.

Finalmente, el exmandatario de Quintana Roo presenta el oficio donde se le exime de todos los ilícitos por parte del Congreso de Quintana Roo.

Aún con su deteriorada salud, Villanueva celebra hoy 71 años y confía en pronto obtener su libertad.

En ella, el Congreso de Quintana Roo aseveró que no hubo pruebas que inculparan a Villanueva Madrid.

“La Comisión Especial establece que el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid se le consignó, encarceló y condenó con base en hechos falsos contenidos en declaraciones de testigos protegidos de la PGR, pruebas mismas que se evidencia, fueron falseadas dolosamente por el Ministerio Público con fines políticos.

“Existen pruebas supervenientes que justifican plenamente el procedimiento extraordinario para otorgar a Mario Villanueva el reconocimiento de inocencia que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales”

Congreso de Quintana Roo

Calvario de casi dos décadas

Entre 1993 y 1999

Mario Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo. Fue acusado de narcotráfico al finalizar su sexenio, no se presentó a entregar el cargo a su sucesor Joaquín Hendricks Díaz y permaneció prófugo de la justicia desde ese momento hasta ser capturado posteriormente en Cancún y encarcelado en el Penal de Alta Seguridad de El Altiplano.

5 de abril de 1999

Perdió su inmunidad. Ante las pruebas encontradas, todo hacía suponer la detención de Villanueva en el momento en que entregara el cargo de Gobernador.

El 20 de junio de 2007

El Juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federal del Estado de México, ordenó su inmediata libertad al absolverlo del delito de narcotráfico. Sin embargo, ante la posibilidad de que tenga otras averiguaciones pendientes o solicitudes de extradición, no ha sido liberado aún.

El 10 de octubre de 2007

El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en la ciudad de México, determinó que procede la extradición de Mario Villanueva a Estados Unidos donde se le requiere para ser juzgado por narcotráfico.

El 15 de octubre 2007

Un juez otorgó una suspensión provisional para no ser extraditado a Estados Unidos, ni para ser trasladado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano

23 de octubre 2007

Se le negó el amparo definitivo contra su extradición

7 de noviembre 2007

La Secretaría de Relaciones Exteriores concedió formalmente la extradición

El 4 de junio de 2008

El Segundo Tribunal Unitario del Estado de México lo condenó a 36 años y 9 meses de prisión por el cargo de narcotráfico.

El 8 de mayo de 2010 el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos, siendo entregado a las autoridades de ese país para ser juzgado por delitos contra la salud y asociación delictuosa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.17

Octubre de 2010

Mario Villanueva se encuentra en periodo de análisis de pruebas.

Agosto 2012.

El ex Gobernador Mario Villanueva Madrid, se declara culpable ante la Corte Americana. "Sí lavé dinero

del Narcotráfico" declaró Villanueva ante el juez de la causa Víctor Marrero.

18 de enero de 2017.

La Procuraduría General de la República (PGR) informa del retorno a México del ex Gobernador Mario Villanueva Madrid. Es ingresado en la Cárcel de Máxima Seguridad en Morelos denominada CEFEREPSI.

06 de junio de 2018

Trasladan a Mario Villanueva al Cereso de Chetumal, esto fue debido a la resolución de un juez, por su estado de salud.



