Mario Miranda, sin pistas para continuar la investigación, sigue la búsqueda

El caso Mario Miranda con Carpeta de Investigación SSE/QR/BJ/02/2104/2017, ha quedado estático desde hace más de nueve meses, no se sabe nada del aún menor de edad, se desconoce si salió del país y no se tiene alguna nueva pista que los lleve a dar con él, por el contrario lo único que sale a relucir son más inconsistencias dentro del caso. Ángel Balán/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Fuentes confiables señalan que el joven era cliente del bar donde se le vio por última vez, incluso existe una foto en donde aparece concursando al interior del establecimiento. “No culpo al bar de lo sucedido pero la información que cambian u ocultan sólo afecta la investigación”, dijo Viridiana Miranda. Mario en el momento de desaparecer tenía 16 años, es gay y vivía con su amiga ‘Tanía’ en un cuarto cerca de la avenida Sayil, estudiaba en el Instituto Livier y se comunicaba todos los días con su familia. Según palabras de la madre, ella conocía que su hijo recurría al alcohol pero no a otras sustancias, trabajaba ocasionalmente en algunos establecimientos de belleza y aún dependía económicamente de su familia, quienes también le ayudaban con la renta de su cuarto en la ciudad (la familia vive en Alfredo V. Bon l), el joven regresaría con ellos dos días después de la fecha en que se perdió. La familia continúa buscando al joven por su cuenta, existe una página de Facebook en la cual llevan un conteo de días desde la desaparición, y desde donde esperan tener alguna información al respecto del menor. Actualmente no han recibido ni un mensaje con información real que pueda llevar a una pista, por el contrario han recibido mensajes de odio hacia la familia y hacia el mismo joven, estos ataques se realizan desde perfiles falsos. El caso de Mario Miranda está a punto de ser olvidado, aún no se tiene la certeza si fue parte de un secuestro, trata de blancas, o parte de un crimen de odio. Los Miranda aún siguen buscando a Mario y constantemente van a la Procuraduría para poder saber si hay algún avance, “siempre nos dicen lo mismo, que no hay nada porque no hay nuevas pistas en el caso”, la última vez que la señora miranda asistió a la PGJ fue hace una semana, nada cambió todo sigue igual, no hay avance en el caso del menor tal parece que simplemente se lo tragó la tierra.

