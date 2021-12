Mario Machuca deja al PES y...va en busca de una diputación local

El croquista Mario Machuca Sánchez fue "destapado" por líderes de la agrupación a la que pertenece como candidato a una diputación local, aunque la incertidumbre estriba en qué desconoce qué instituto político lo cobijaría tras la perdida de registro de Encuentro Solidario (PES) al cuál dirigía.

Hasta ahora confirma, tiene acercamientos ya con al menos dos partidos políticos, con los que se ha sentado a platicar sobre la posibilidad de su postulación, “pero no hemos concretado nada aún, ellos -los dirigentes de los partidos-, reconocen mi trabajo y saben que cumplo”, expuso. El dirigente municipal de la CROC en Benito Juárez, Mario Machuca confirma que al menos dos partidos políticos s ehan sentado con el para dialogar sobre la posibilidad de que encabece una candidatura a una diputación local en el proceso de junio del 2022. Confirma su separación del PES en el Estado, que aún litiga su registro ante el TEPJF

Durante una entrevista, el dirigente en Cancún de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), señala que, no ha hecho más comentarios respecto a su posible participación en el proceso electoral local del 2022, porque no le gusta anticiparse a nada hasta que no sea algo concreto.

Recordó su paso por el Cabildo Benito Juárez como regidor, su trayectoria legislativa local y su labor como legislador federal, todo ello en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde donde expuso, realizó trabajos a favor de la comunidad y ayudó a etiquetar recursos para el mejoramiento urbano de la ciudad, principalmente.

Desde el 26 de mayo de 2020, La Verdad Noticias documentó que tras 37 años de militancia en el PRI, Mario Machuca renunciaba a su militancia partidista y, se perfilaba a emprender nuevas actividades políticas desde un partido político diferente.

“Hay que ver aún, señala, tengo invitación de dos partidos políticos, ya hay platicas e intención de postularme por alguno de ellos para una posible participación, pero aún no quedamos en nada refiere”, sin anticipar el nombre de quienes se han interesado en nominarlo a un cargo de elección popular.

Al referirse a su paso como dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) en Quintana Roo, Machuca Sánchez señala que lamentablemente hubo circunstancias que no permitieron la consolidación de este instituto político y, descarta permanecer en el mismo aún cuando recupere su registro.

“Ellos tiene recursos interpuestos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se deberán resolver en breve, pero no hay nada concreto sobre su futuro”, expone tras adjudicar a la pandemia por Covid-19 parte de la debacle del partido en este año por concluir.

