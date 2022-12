Marihuana, la droga más consumida en Cancún.

El consumo de drogas en Quintana Roo rebasa la media nacional, de acuerdo con Liliam Negrete Estrella, titular del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Cancún. En entrevista, detalló que según la información obtenida a través de los pacientes que se presentan por primera vez al CIJ, las drogas más solicitadas y fáciles de conseguir son la marihuana, cocaína y crack.

“En los pacientes que atendemos en el Centro de Integración Juvenil, hasta el segundo semestre del 2021, que son las estadísticas más actualizadas, estamos hablando que las drogas ilícitas de mayor consumo de ingreso al tratamiento son marihuana, con el 81.6%, cocaína 52.4% y crack con 24.3%. De ellas, las que se encuentran arriba de esta media nacional en la entidad son la marihuana, que a nivel nacional está en 76.2%, la cocaína está a 32.8%, y crack está en 16.2%”.

Señala que aunque no se observa lo mismo a nivel de alcohol y tabaco, y las cifras de Quintana Roo no está elevadas, aún así, el consumo de este tipo de sustancias es importante, porque es el que va acompañando el consumo de las drogas antes mencionadas.

“Algo en lo que hay que hacer hincapié es cómo el uso de marihuana está, incluso, arriba del consumo de alcohol y tabaco. Siempre se hablaba de que las drogas legales son las que dan la pauta para el inicio de otras drogas y, aquí, el consumo incluso ya ha rebasado el consumo de alcohol y tabaco”.

Cada vez son más jóvenes

Marihuana, la droga más consumida en Cancún.

En relación las edades en los consumidores de droga en Cancún señala que, la primera atención la brindan a jóvenes de entre 15 y 19 años, la segunda es de 20 a 24 años, señala que han incrementado las cifras de 45 años y más. Aunque destaca que desde pandemia se agregó un nuevo grupo, compuesto por menores de 10 a 14 años de edad.

Sobre este último sector, señala: “Ya son algunos años que vemos como esta población va incrementando, como cada vez son más personas que tienen menor edad y que empiezan con la marihuana o con el alcohol; también sabemos que viven inmersos en una sociedad como esta donde el consumo se da, porque hay una serie de cosas que tienen a la mano los chicos, es más fácil el acceso a este tipo de sustancias”.

El consumo ligado al turismo

Marihuana, la droga más consumida en Cancún.

Al preguntarle el motivo por el cual Quintana Roo rebasa la media nacional en el consumo de drogas, la directora del CIJ señala que es una cuestión multifactorial pero principalmente tiene que ver con que es una entidad turística.

"Nos influye el movimiento que se da, tenemos una facilidad para conseguir esto o aquello, y para ir a muchos lugares, así como las formas son infinitas, el acceso a estas sustancias está a la vuelta de la esquina si uno presta atención".

"La otra es que donde estamos papá y mamá trabajan, así como en muchos lados de México, pero aquí genuinamente se pierde esta parte de poder supervisar a los hijos debido a los trabajos tan demandantes por el tipo de lugar en el que habitamos, hablando específicamente que la gran mayoría de los padres de familia trabaja en el sector turístico".

Otra cosa que destaca es la importancia de los espacios de esparcimiento, deporte y sana convivencia que existen para la juventud, los cuales señala, son escazos, por eso los jóvenes buscan alternativas de entretenimiento que lamentablemente terminan en adicciones.

"¿Qué hay para los jóvenes? Hoy existen y se están creando nuevos espacios y los alabo, y hay otras cosas en comparación de otros años que se están dando, pero hay que trabajar con el joven para que se apropie de ellos y no se vaya por lo más fácil, que es lo mismo que se le ofrece a los turistas, precisamente para que no se dejen embaucar tan fácilmente y no empiecen con una situación que termina en consecuencias fuertes".

La prohibición no es la solución

Marihuana, la droga más consumida en Cancún.

Cuestionada sobre si la prohibición es la solución al problema del consumo de sustancias ilícitas en la entidad comenta: “La prohibición ya lo hemos visto, ya no funciona, para poder erradicar las adicciones tenemos que empezarles a enseñar a los chicos sobre la importancia en la toma de decisiones, que todas tienen una responsabilidad y cuáles son las consecuencias. Entonces, hay que explicarles antes de prohibir porque más lo van a hacer”.

“Nuevas drogas, nuevas opciones, sí las hay. Lo que no debemos de olvidar es lo que tenemos cercano, que es lo que se les ofrece y es lo que tenemos, porque aunque no queramos, la cultura de la droga es parte de lo que nosotros estamos viviendo día con día y que además forma parte de la cultura en la ciudad, que es la parte que tenemos que transformar”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.