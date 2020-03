María Rodríguez, influencer de Cancún revela ACOSO, aquí su historia

María Rodríguez es una mujer reconocida en Cancún por su participación en la televisión local, y formar parte de la selecta agrupación Tigritas, su fama creció cuando participó en Mexicana Universal primera temporada y se enfrentó contra los estereotipos y últimamente fue columnista en diversos medios de comunicación.

Historia de acoso sexual de María Rodríguez

Fui a la farmacia vip de Villas del Mar, la que está frente a Chedraui, tenía dolor de apéndice, el doctor me dijo que me acostara para que me checara y empezó a tocarme el vientre, después empezó a bajar su mano y sentí raro, le dijo a mi mamá que tenía que bajar más porque pueden ser los ovarios (fui a una consulta general) no a un ginecólogo, me sentí incómoda y cohibida pero confié, después de todo es un doctor.

Otras historias de acoso de mujeres famosas de Cancún

Después me tocó la ingle que porque de ahí “se puede ver si hay un problema mayor”, ahí definitivamente me sentí acosada pero tenía mucha pena así que me dijo “a ver párate” y cuando me pare me agarró la cintura y la apretó, después me tocó la nalga, mi mamá no se dió cuenta pero yo sentí un shock que no puedo explicar, literal salí del consultorio y le dije a mi mamá que tenía náuseas.

Fue un doctor el acosador de María Rodríguez

Ya en el carro, le conté a mi madre y me dijo, yo también sentí raro pero pensé “es un doctor sabe lo que hace”, me hubieras dicho que te agarro la nalga le hubiéramos dicho al encargado o algo.

Pero me shockee, literal es algo que no puedo explicar con palabras. Lloré toda la noche. Es algo que quise hacer público pero al final de cuentas ¿Quién me va creer?, después me atendió otro doctor en quirúrgica y mi revisión fue totalmente diferente, solo tenia gastritis,Si amigo, ser mujer es horrible, ¡Gracias por hacer esto!.