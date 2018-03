María José Rivero: El amor por los animales la transformó

✨ Yo SÍ me niego a digerir la agonía. ? ✨ #VGANGMexico

¿Qué opinó tu familia cuando hiciste este cambio?

¿Qué le dirías a la gente para que adopte este tipo de vida? Les diría que lo prueben, pueden comenzar un día a la semana como el lunes sin carne, la verdad es muy fácil yo pensaba que era difícil por el queso, pero la verdad es que ya hay muchas alternativas, y en los supermercados hay secciones de veganos y es más fácil, vale la pena intentarlo.

Al principio no lo aceptaron porque yo también no tenía mucha información y no lo hacía bien, me alimentaba pero no me nutria como debía de hacerlo, bajé mucho de peso, ya que si en mi casa cocinaban, pollo con arroz y frijol, lo único que comía era arroz y frijol, que no esta mal, pero no es suficiente, no en las cantidades correctas. Ahora que ya me informé más sobre qué suplementos puedo comer, qué otras semillas había pues ya me empecé a alimentar mejor, subí un poco de peso y me siento muy saludable.