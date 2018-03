ARIEL VELAZQUEZ / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Margarita Zavala, la manzana de la discordia en el PAN de Q.Roo Cualquier militante que apoye políticamente a Margarita Zavala, se le iniciará proceso de expulsión de las filas del PAN, afirmó Juan Carlos Pallares Bueno, dirigente estatal del PAN al confirmar que sigue fuerte el “Frente Ciudadano por México”, pues “la ex primera dama, solo representa un militante”, que comparado con los que se ganan y permanecen, son muchos más. En entrevista telefónica precisó que mediante fotografías o videos, serán sancionados con la exclusión, mediante un proceso ante la Comisión de Orden y una vez integrado el expediente se envía a la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), al área respectiva quien dictaminará el caso. Aclaró que hasta la fecha ningún militante del PAN en el estado ha renunciado, por lo que hizo un llamado a la militancia a reflexionar, evaluar y definirse, pues “aquí no se permiten licencias ni permisos”, acotó, e informó que al presentar sus firmas de apoyo Margarita Zavala para registrarse como candidata independiente ante el INE, serán cotejadas con el padrón estatal panista. En este contexto, cabe resaltar que el gobernador Carlos Joaquín González, le deseo a la candidata independiente, la mejor de las suertes, y reconoció que su decisión fue fuerte, pero fue de acuerdo a sus objetivos, convicciones y deseos.

PAN más fuerte que un candidato

‘Seguiremos apoyando a Margarita’

Sobre el tema Juan Carlos Pallares manifestó que un partido político es dinámico y que siempre habrá salidas y nuevos militantes, de ahí la fortaleza del PAN durante más de 78 años y que no tiene nada de raro, ni extraño, ya que su salida se venía venir desde hace dos años. Agregó que es momento de dejar que nuevas generaciones engrandezcan al partido, ante el cansancio de la gente de ver a las misma figuras, e incluso su salida se fortalecerá la unión del partido, al tiempo de resaltar que con Ricardo Anaya van “viento en popa” y que con el Frente Ciudadano por México, tienen todo para ganarle al PRI y a las demás fuerzas políticas. Y recordó que durante consejos estatales anteriores, el propio ex presidente de México, Felipe Calderón dejó entrever sus intenciones de desligarse del partido, aunque para muchos fue tomado como un amague, por lo que “a nadie nos debe de asustar”. Dijo que a la ahora ex panista, le urgía que se decidiera de inmediato a su candidato presidencial, pero se le informó que conforme a los estatutos y reglamentos del partido es hasta el próximo 1 de noviembre, así como el método de selección, por lo que ella debió entenderlo. “Ella lo sabía, que no quiera engañar a la gente”, recalcó.Por su parte el ex diputado y ex dirigente estatal del blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, representante de Margarita Zavala en la entidad, dijo que ante el temor de quedarse sin militancia el Comité Directivo Estatal del PAN está amenazando con sancionar a quien la respalde. En lo personal, reiteró, no renunciará al PAN, porque dará la lucha por democratizar su partido, al tiempo de reiterar que seguirá apoyando a la ex primera dama en su propósito por alcanzar la Presidencia de la República. Explicó que el país la necesita y los mexicanos la necesitamos para acabar con la corrupción, el desempleo, la inseguridad, mejorar la educación, los servicios de salud, apoyos para el campo y sector pesquero, la industria y el comercio, entre otros sectores, para mejorar la economía y el bienestar de la población. Por eso dijo que los panistas de Quintana Roo y en sí de todo México deben meditar muy bien si respaldan en esta cruzada para mejorar al país o dejan que la situación sigan igual o peor en todo el territorio nacional, puesto que dijo, la aspirante presidencial goza de millones de simpatizantes y se vio obligada a renunciar por las circunstancias.