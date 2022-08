Marcus Ornellas el actor brasileño se nacionalizará mexicano

Marcus Ornellas acaba de terminar de grabar la telenovela Mujer de nadie que protagonizó junto a polémica Livia Brito, actualmente se encuentra en trámites de naturalización y señaló que lamenta que existan limitantes para sus compatriotas brasileños.

El actor se encuentra feliz de haber terminado su segundo protagonico en un mismo año y haberse presentado en el mismo canal.

"Es la primera vez que trabajo con Michelle González y la verdad tenía muchas ganas de trabajar con ella, trabajar con los grandes directores Fabián Corrales y Octavio Blanco, para mí ha sido una experiencia maravillosa trabajar con gente tan talentosa que admiro tanto que son actores de primer nivel, actores de teatro de cine y televisión grandes compañeros y gente muy talentosa", dijo.

Sin duda el cariño que le ha dado la gente a través de la redes sociales le ha traído también una mayor popularidad al actor hasta convertirse en uno de los favoritos de la televisión mexicana actual.

"Me quedo con el cariño de la gente de la amistad que se creó entre mis compañeras actores, gente de producción que le tengo mucho cariño, gente que admiro que quiero y pues muy feliz muy agradecida con Dios con la vida y con la empresa.

"Este año es mi segundo proyecto como protagonista en Televisa el mismo año entonces es una gran responsabilidad y gracias a la televisión por la confianza. Por lo mismo este año yo creo que debo descansar un poco imagen en las estrellas quiero hacer una obra de teatro ahora y descansar un poco la imagen", confesó

El actor agradeció a las redes sociales que permiten tener interacción con el público, situación que le gusta mucho pues ha aprendido a valorar a cada persona persona que le dedica tiempo al galán de televisión.

Marcus Ornellas habló de su familia y de que la extraña mucho, señaló que hay cosas materiales que se pueden conseguir en todas partes pero a la familia no.

"Extraño a mi familia y a veces más que nada la familia, todo lo demás pues la carne asada, soy fan de la carne asada me lo puedo preparar, el mate pues también me traigo mate de Brasil siempre que voy así que básicamente la familia es lo que uno más extraña", dijo.

Señalando las nuevas medidas de las autoridades mexicanas que han decidió que ahora se perdirá visa a la gente de Brasil, el actor señaló que es una lástima.

"Yo soy residente, pero me enteré por un abogado que me está haciendo los trámites de mi naturalización, me enteré que está un poco más complicado entrar o para adquirir los boletos, no es mi caso porque soy residente permanente desde hace muchos años, y ya pues para traer a mi mamá mi familia ya vi que hay que hacer, pero no es nada complicado", compartió.

Señaló que siente que es una lastima está situación y aún más para Quintana Roo, pues señala que el sueño de todo brasileño es ir a Cancún en México.

"El destino favorito de los brasileños definitivamente, si me preguntas a qué lugares te gustaría visitar México, te van a contestar Cancún y Playa del Carmen pero más que nada Cancún, de hecho mi papá la primera vez que vino México en el 99, hace 23 años fue a Cancún. Incluso antes habían vuelos directos a Cancún porque hay mucho turismo brasileño interesado en Cancún y es una lástima que hagamos el tipo de restricciones porque limita un poco el turismo como bien lo mencionas afectó bastante la llegada de brasileños, qué lástima, espero que los gobiernos de ambos países encuentren una solución para facilitar y no esté limitado el turista por un simple trámite".

