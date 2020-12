Marchan en Playa del Carmen para exigir justicia para Ana, la joven desaparecida

Marchan en Puerto Aventuras para exigir justicia para Ana, la joven desaparecida.

Alrededor de un centenar de personas, mujeres en su mayoría, marcharon esta tarde al grito de “¡Justicia!”, “¡Justicia!”, para la joven Ana Gómez Hernández, desaparecida el 18 de diciembre tras salir del cuarto de renta donde habitaba, el derrotero recorrió las principales calles de Puerto Aventuras, en Playa del Carmen, Quintana Roo hasta llegar a las instalaciones del hotel Hard Rock en donde esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven, a un costado de las instalaciones.

“Por favor. Le pedimos a las autoridades correspondientes que ayuden al señor, el señor no habla español, el señor no tiene familia aquí, nos tiene a nosotros y lo vamos a apoyar. ¡Justicia! ¡Justicia!”, dijo una de las manifestantes para referirse al padre de Ana, quien llegó procedente de Chiapas para buscar a su hija, tras la noticia de su desaparición.

Previamente por la mañana, Sebastián Gómez, nombre del padre de Ana Gómez Hernández, jovencita desaparecida en Playa del Carmen el 18 de diciembre pasado, llegó desde Chiapas a buscar a su hija, pero este día fue encontrado un cuerpo sin vida de una joven cuyas características podrían corresponder al de la víctima desaparecida hasta al momento.

Hallan cadáver de una mujer

Este día la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio inició la carpeta de investigación relacionada con el feminicidio de una víctima de identidad reservada cuyo cadáver fue encontrado en un área verde a 800 metros de la carretera federal Puerto Aventuras-Puerto Juárez, en el municipio de Solidaridad.

Policías de Investigación en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, encontraron el cuerpo sin vida de una persona que podría tratarse de una mujer reportada como desaparecida desde el pasado 23 de diciembre, en el área verde de una propiedad privada, a la altura del kilómetro 272 de la carretera federal Puerto Aventuras-Puerto Juárez, en el municipio de Solidaridad, dice el comunicado especial.

En el lugar, peritos especializados en diversas disciplinas procesaron el lugar de los hechos para recabar datos de prueba que conduzcan a la captura del o los probables participantes del ilícito; mientras tanto el padre procedente de Chiapas y la compañera de cuarto de la joven desaparecida se encuentran en la Fiscalía de Playa del Carmen a la espera de que se les permita ver los restos humanos para confirmar o descartar que se trata de la joven de 21 años.

“Me llamo Maricela, soy amiga de Ana, Ana vivía conmigo en el cuarto, rentábamos juntas y la conozco cómo iba del trabajo, tanto como ella llegaba del trabajo, resulta que Ana salió del cuarto el 18 de diciembre y desde entonces no ha regresado, no sabemos nada de ella, se quedó en el hotel donde estaba trabajando, estuvimos investigando y en el hotel nos dicen que no saben de ella (…) por eso estamos acá pidiendo ver el cuerpo”, comentó la amiga de la joven desaparecida.

