1 /2 Marcha y “se pega” recetas por falta de medicamentos Marcha y “se pega” recetas por falta de medicamentos

En protesta por una supuesta negativa de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a dotarle de medicamentos para tratar su diabetes, un ciudadano chetumaleño realizó una inusual marcha de protesta.

José Manuel Salgado Valencia recorrió la emblemática Avenida de los Héroes con todas las recetas de medicinas, hasta el momento no surtidas, adheridas al cuerpo.

Esta es la segunda ocasión en la realiza una protesta similar, ya que en octubre de 2014 actuó de la misma forma cuando existió el retraso en la entrega de sus medicamentos.

Este jueves marchó del Museo de la Cultura Maya hasta la Explanada de la Bandera, para manifestar su inconformidad y exhortar a otros derechohabientes a externar inconformidades en contra del IMSS.

Durante su trayecto, aseguró que, a pesar de las múltiples ocasiones en que ha realizado la solicitud, ninguna autoridad del IMSS ha resuelto su problemática.

Manuel Salgado dijo que desde hace tres meses no recibe insulina para el control de su diabetes y medicamentos para tratamiento del corazón, riñones y dolores hepáticos, que son necesarios para mantener en términos aceptables su salud.

“¡Nadie me da razón de ello! (por la falta de medicinas) En la farmacia dicen que no aparezco como derechohabiente, pero mi expediente está activo y recibo consulta… Estoy cansado de esta problemática y nadie me resuelve”, afirmó.

Solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, porque su salud está en riesgo.

Aseguró que este problema lo sufren cientos de personas, pero no denuncian por temor a represalias.

En este contexto, anticipó que, de mantenerse esta situación, convocará a más afectados para adoptar medidas de protesta más extremas.

Puntualizó que el desabasto de medicamentos es una queja recurrente en el sector público y que ya trasciende a otras instituciones.