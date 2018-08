Marcha para la paz en Cancún

Ciudadanos de Cancún y de otros puntos del estado, hicieron un llamado a participar el próximo 8 de septiembre a la “Marcha por la Paz”, con la finalidad de coordinarse con las autoridades con la finalidad de abatir los índices de delincuencia.

Luz María del Carmen y Bernardo Peón Cardín, invitan para el 8 de septiembre.

“No nos gustaría que se politice este movimiento, es un movimiento social y netamente una preocupación de la sociedad, de la gente que está padeciendo esta ola delictiva, aseveraron Luz María del Carmen y Bernardo Peón Cardín, quienes puntualizaron que es una movimiento netamente ciudadana y social, no existe un fondo detrás, ni de un partido político o de alguna organización gremial.

Bernardo Peón manifestó que definitivamente la delincuencia está desatada en todos los órdenes, ya que existen despojos de terrenos, robos a casas habitación, a comercios, etc. “Tantas cosas que están pasando como en el Malecón Tajamar, independientemente de quién tenga la razón, protestando por eso, no me estoy metiendo, sino nada más estoy refiriendo el hecho, no hay una sola voz por todas las injusticias que están ocurriendo”.

Aprovechan coyuntura

Como se sabe desde hace un par de semanas las autoridades del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, se quejaron de noticias falsas (Fake News), promovidas por otros destinos, quienes aclararon que no existe ninguna alerta de viaje de parte de las autoridades del vecino país del norte.

Este Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, a cargo de Darío Flota, reiteró que no existen en este momento alertas de viaje por parte de Estados Unidos. De la misma forma autoridades estatales y municipales reiteraron que los destinos turísticos son seguros.

Con ello, desmintieron los presuntos informes dados a conocer por algunos supuestos medios de comunicación en el sentido de que el Departamento de Estado estadounidense emitió un nuevo aviso de viaje para México.