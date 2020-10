Mara Lezama recalcó la importancia de prevenir el cáncer de mama en Cancún

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, en el que uno de los objetivos es concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad, la noche de este viernes Benito Juárez se “vistió” de rosa al encenderse las luces del Palacio Municipal con dicho color.

La Presidente Municipal Mara Lezama encabezó la ceremonia de encendido de luces de la Plaza de la Reforma y las fuentes, acompañada por autoridades estatales y municipales del Sistema DIF, así como por la Fundación “Salvati Quintana Roo” y Grupo Desafío.

Palacio Municipal se vistió de rosa

“Es muy importante que, desde el primero de octubre, la ciudadanía esté bien informada sobre el cáncer de mama, con la finalidad de saber cómo detectarlo a tiempo, cuál es el tratamiento a seguir y cuáles los cuidados posteriores. Recuerden que entre más pronto lo detectemos, más posibilidades habrá de estar del lado de los recuperados”, resaltó la Primer Edil.

Entre los presentes destacaron las ciudadanas Gloria Carranza, Vicepresidente de Grupo Desafío A.C., y Lilian Alarcón, Presidente de la Fundación “Salvati Quintana Roo”, quienes superaron esta enfermedad y se han convertido en luchadoras incansables para ayudar a cientos de mujeres.

“No me atrevo a llamarles supervivientes, más bien son guerreras, valientes guerreras que no se rindieron jamás porque a veces no sabemos lo fuerte que somos, hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos”, expresó.

Octubre, mes de la prevención del cáncer de mama

Mara Lezama recordó que el 19 de octubre se conmemorará, como cada año, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

“Todos los días deberían ser rosas y todos los meses deberían ser octubre, porque el peligro acecha a diario a nuestras mujeres y ellas deben saber que no caminan solas, no están solas, por eso esta noche nos vestimos de rosa”, concluyó Mara Lezama.

Mara Lezama resalta la importancia de la prevención del cáncer de mama

Durante este mes se llevarán a cabo diversas actividades alusivas a la lucha contra el cáncer de mama, en el que se incluyen las brigadas por parte del DIF Benito Juárez, así como mastografías gratuitas donadas por empresas y fundaciones en beneficio de cientos de mujeres cancunenses.

Cancún rosa

Noticias Cancún

Al evento protocolario también asistieron Rosa Ruiz Joaquín, en representación de la Presidente del Sistema DIF Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; el Director del Sistema DIF Benito Juárez, Flavio Carlos Rosado; el Secretario Municipal de Desarrollo Social y Económico, Adolfo González José; la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Miroslava Reguera Martínez, entre otras autoridades.