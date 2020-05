Mara Lezama le da continuidad al caso de hotel en “El Mirador” Cancún

Fundamentado en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje 3 de Desarrollo Sostenible, nos abocamos a la revisión exhaustiva, por instrucciones de la Presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, del expediente administrativo correspondiente al proyecto hotelero denominado Gran Solaris Cancún, cuyo avance de resultados ha estado abierto al escrutinio de los integrantes del cabildo.

Así lo manifestó en entrevista el Secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, el Ing. Armando Lara De Nigris, quien aclaró que desde principios del presente mes, conforme instrucción de la Primera Edil, se revisa a fondo la documentación.

En días pasados, señaló, que se mostró la documentación legal y técnica a los integrantes del cabildo que lo solicitaron y se les explicó abiertamente los detalles por parte de especialistas.

Lara De Nigris dijo que la Primera Autoridad Municipal ha estado al pendiente de cada uno de los resultados de esta auditoría, por lo que en breve serán expuestos a la opinión pública, todos bajo la dirección de la presidente municipal, Mara Lezama.

Hasta el momento, indicó, estamos en la revisión exhaustiva del expediente.

Cabe aclarar que la presente administración del Ayuntamiento de Benito Juárez 2018-2021 no emitió la Licencia de Construcción del proyecto hotelero denominado Gran Solaris Cancún; tampoco participó en la venta del terreno, cuya operación correspondió a FONATUR hace casi 16 años y no expidió la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental que únicamente es potestad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también cabe señalar que el predio NO es playa pública sino propiedad privada.