Mara Lezama defenderá Playa Delfines tras construcción de hotel

La Presidente Municipal, Mara Lezama, aclaró que el predio en el que se construye Solaris fue vendido en 2004 por Fonatur y la licencia concedida en 2017, fundamentada por el Cabildo del gobierno anterior.

“A la playa pública la voy a defender siempre, no solo a Playa Delfines sino a todos los arenales de Cancún”, expresó la Presidente Municipal, Mara Lezama, al retirar su llamado a la población de no relajar las medidas de mitigación sanitaria ¡Quédate en casa!, porque entramos en la curva más alta de contagios.

Durante su mensaje por redes sociales, la Primera Autoridad Municipal explicó que en el sitio en el cual se construye un hotel es un terreno contiguo a Playa Delfines y no perjudica el área de playa pública mundialmente conocida.

“Es una playa de todos, evidentemente de todos los benitojuarenses, pero de todos los mexicanos, es un patrimonio, es un lugar de esparcimiento, en el cual la gente tiene que ir a disfrutar, por eso hicimos en Playa Delfines las bodas colectivas, porque queríamos que la gente disfrute de un lugar que le pertenece y que nadie nos puede quitar”, dijo.

Para ser más precisa, la Presidente Municipal explicó que Gran Solaris Cancún es un complejo hotelero de 450 habitaciones, a un costado de Playa Delfines, que se ubica en la manzana 00B, manzana 53, Lote 52-01, kilómetro 19.5 de la Zona hotelera y es un inmueble que el particular compró en 2004 a Fonatur.

“Quiero que quede muy en claro: nosotros no vendimos el predio, el predio se vende en el 2004; nosotros no dimos licencia de construcción, se da en la administración en el 2017; nosotros no resolvemos un juicio administrativo, lo hace otra instancia y lo resuelve en junio del 2019 y notifica al gobierno municipal, y nosotros no entregamos el proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental, porque lo hace una institución federal, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, Semarnat”, precisó.

Mara Lezama detalló que el 19 de junio de 2017 se emitió la licencia de construcción para la construcción de dicho recinto hotelero y ese permiso fue impugnado ante el Cabildo Municipal por recurso de revisión, por lo que fue resuelto por ese cuerpo cabildar el 21 de septiembre de 2018, durante la Décima Octava Sesión Extraordinaria, en la cual se resolvió la nulidad de esa licencia y que la Dirección General de Desarrollo Urbano, emitiera una nueva licencia de construcción fundada y motivada.

De esta forma, el 27 de septiembre de 2018 se emitió la resolución administrativa con la nueva licencia 72296 folio 1650, la cual quedó fundada, motivada y emitida por instrucción del Cabildo municipal.

A la par, existía un juicio administrativo en la Sala Constitucional de Chetumal, con rubro S.C.A/A/349/2017, mismo que mantenía la suspensión de la ejecución de la licencia de construcción, juicio en el cual, el pasado 04 de junio de 2019 se recibió ante la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, la notificación del sobreseimiento del procedimiento jurídico, que quedó sin efectos.

También reiteró que el proyecto cuenta con un resolutivo de aprobación al proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“No fue en esta administración. No hemos dado permiso nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver como gobierno ejecutivo, gobierno municipal, nada que ver con los juicios administrativos que se llevan en otras instancias y con otros poderes”, reafirmó.

Por último, Mara Lezama resaltó que Playa Delfines seguirá siendo un balneario público porque está por acuerdo su destino el Diario Oficial de la Federación, donde se especifica que está al servicio del Municipio de Benito Juárez la superficie de seis mil 972.73 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre ubicada en Playa Delfines, manzana 53, por lo que seguirá conservando de esta forma y en esta administración no se permitirá que se perjudique para que siga conservando su esplendor y paisaje.