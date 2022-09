Mara Lezama asume como gobernadora de Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa protestó la mañana de este domingo como gobernadora de Quintana Roo, cargo que ocupará hasta el 2027.

Ante diputadas y diputados del Congreso del Estado, la morenista ofreció un gobierno humanista y progresista y “una transformación profunda y radical que cambiará por completo los objetivos de la administración pública estatal”.

Dijo que su llegada marca el final de un régimen y el inicio de un gobierno para el pueblo y por el pueblo.

“Le daremos vuelta a la etapa de gobiernos neoliberales que se beneficiaron haciendo negocios sin controles, sin vigilancia y sin contrapesos”, afirmó.

Durante la toma de protesta, Lezama estuvo acompañada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al acto también asistieron el gobernador Carlos Joaquín González y el magistrado presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas.

La transición de Carlos Joaquín y Mara Lezama

Mara Lezama se convirtió primero en gobernadora electa, tras su triunfo en las urnas el 5 de junio pasado, al obtener 309 mil 931 votos, es decir, 57.06 por ciento de la votación total en el estado.

Desde entonces se había llevado a cabo un proceso de transición que incluyó la selección y nombramiento de sus integrantes del gabinete y que concluyó hoy con la toma de protesta.

En la transición también se decidió el cambio de imagen del Gobierno del Estado, con el color guinda de Morena y la letra Q, de Quintana Roo, que asemeja una ola y un sol.

Tras el acto protocolario oficial en el Congreso del Estado, la gobernadora se dirigirá a la plaza de la bandera, en Chetumal, donde dirigirá un mensaje a las familias quintanarroneses.

Así rindió protesta Mara Lezama

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación y del estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”.

