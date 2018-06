Mara Lezama: “Seguridad y honestidad para rescatar a Cancún de la delincuencia”.

La candidata de Morena en coalición con el Partido del Trabajo, Mara Lezama, se comprometió a mejorar la seguridad pública de los cancunenses y de todos los visitantes para tener una ciudad digna y continuar como estandarte turístico de México y el mundo, al tiempo de garantizar un gobierno honesto y activo que trabajará todos los días, para ello cuenta con el respaldo ciudadano este 1 de julio cuando gane las elecciones. “Dije ya basta de la corrupción y que nos engañen”.

Reconoció que es víctima de una guerra sucia por grupos que quieren seguir lucrando a costillas del pueblo, por lo que gobernará de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que no tiene placas de taxis, ni tampoco es candidata del gobernador Carlos Joaquín. “Cancún, es un lugar al que amo profundamente y que le tenemos que devolver algo de lo mucho que nos ha dado”.

En entrevista con La Verdad, reconoció que trabajará con el respaldo del próximo presidente de México, López Obrador, quien recientemente le brindó todo su respaldo y de los diputados y senadores para obtener recursos federales adicionales para mejorar el nivel de vida de los cancunenses y en especial de los grupos vulnerables como son adultos mayores, madres solteras, niños huérfanos, etc.

Mara Lezama en entrevista en La Verdad.

En relación a Aguakan dijo que se le obligará a la concesionaria a cumplirle a la ciudadanía, además de reconocer a Cancún, “como su eje, su centro, su familia y tierra de oportunidades, un amor incondicional, un paraíso, pero también un enorme reto a por devolverle algo a esta ciudad hermosa que me abrió sus puertas hace 26 años, donde han crecido mis tres hijos, uno egresado, titulado de la Universidad Anáhuac de Cancún y en donde viven también mis padres, quienes disfrutan a sus nietos”.

Seguridad primera prioridad

“Sin duda alguna el primer punto que resalta es la seguridad entre las prioridades de los habitantes de este municipio”, reconoció la abanderada de Morena y PT: “no hay colonia, calle, lonchería, tortillería, verdulería, tianguis, región, supermanzana, residencia, junta con empresarios, amigos de la construcción, que no te pidan el tema de la seguridad, ante la inseguridad que vivimos todos los benitojuarenses”.

Dijo que es una situación de vulnerabilidad “y caminar las calles sin banquetas, sin guarniciones, llena de hoyancos, en caso de que tengan pavimento, porque muchas son de sascab, de tierra, parques en donde no fungen como parques, hay víboras y malvivientes, basura, zonas completamente a oscuras, sin seguridad, nos habla de que algo hemos hecho mal, muy mal”.

Agregó que “por eso estamos hoy en donde estamos y por eso tenemos que abordar un rubro importante: la seguridad, lo que nos compete como gobierno de Benito Juárez, y nos va a competir a partir del 1 de julio, porque vamos a ganar gracias al voto de todos ustedes, de Morena y PT, es la prevención del delito”.

Reiteró que prevenir el delito también “le toca a esa obra pública bien hecha que no se ha realizado, con un rezago de muchos años, tenemos que recobrar la dignidad de esta ciudad en la que vivimos, de esta ciudad en desequilibrio, con un polo turístico exitoso y una ciudad decadente, sin crecimiento, con falta de infraestructura y con mucho dolor”.

Tenemos que acortar distancias y por eso la prevención del delito y generar lugares de esparcimiento y lugares puedan hacer deporte, también los jóvenes, el trabajador que llega de la zona hotelera, que quiere echarse una cascarita, necesitamos recuperar espacios públicos y eso compete, dijo, a prevención del delito.

Apuesta a la educación

Programas para jóvenes y niños, actividades culturales, escuelas dignas, guarderías, entonces ¿qué se ha hecho mal que ahora tenemos tantos delincuentes, porque somos generadores de delincuentes, porque hay lugares donde se delinque? algo se está haciendo mal se preguntó, pero afirmó que “se tiene que acabar”, porque de ahí el rechazo de la gente”.

Mara Lezama propone mejorar la situación de las patrullas actuales.

Manifestó que para ello se aplicará la tecnología, como drones, inteligencia policial, equipo para los policías y capacitarlos. Tenemos que enseñarles a usar esas herramientas, tenemos de un C2 a un C4, manejado por el Gobierno del Estado para migrar a un C5, pero también mejorar y coordinar las capacidades operativas de la policía, no podemos vivir en un polo turístico que tiene más o menos 39 patrullas.

“Hablo no como polo turístico de la zona hotelera, sino de una ciudad como generadora de todos estos empleos para que fluya la industria turística, ella vive de todos los empleados que arreglan las habitaciones, hacen de comer, limpian las albercas, atienden al turista, lo llevan y lo traen. Tenemos que dignificar esta ciudad, que tienen tanto rezago”, recalcó.

Bien común

La abanderada de Morena y PT, expuso que se requiere un trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno de manera urgente. “Lo más lastimoso para una ciudad es cuando no trabajan los tres niveles de gobierno en pro de un bien común. No porque yo quiero salir en la foto, quiero otro puesto, entonces el me cae mal porque es de otro partido, como empleados de la gente. Porque el servidor público es nuestro empleado, lo que pasa es que se nos olvida y tiene que rendir cuentas.

“Yo he sido empleada toda mi vida y rindes cuentas y tú en esta empresa, rindes cuentas, si no llegas a tiempo y si te vuelas una cosa o no haces las cosas bien, te vas, así los servidores públicos, entonces tenemos que exigirles a los servidores públicos que trabajen y coadyuven por un bien común y por eso se tiene que trabajar en materia de seguridad y mejorar la situación que vivimos en Benito Juárez. Es alarmante, 9 de 10 ciudadanos nos sentimos inseguros, será un rubro muy primordial, cuando ganemos las elecciones”, expuso.

Lo que no puede suceder en Cancún, que se tomen decisiones a la ligera, lo que no puede seguir sucediendo en Benito Juárez es porque se me ocurrió, voy a arrendar, o porque se ocurrió voy a cerrar o voy a poner, tiene que ver una planeación.

Mara Lezama: Buscaremos becas académicas para que nadie se quede sin escuela.

“Cuando planeamos este programa no dijeron uno, dos, tres, al aire. Una planeación, cual es el formato, cual es el esquema, donde me pongo, en fin, ahora imagínate en un destino tan importante como Cancún, como el Ayuntamiento de Benito Juárez y lo estamos haciendo desde ahorita con gente muy capaz, elegiremos a la gente más capaz y honesta para eso se concrete. Se tienen que bajar recursos y por eso necesitamos a través de los diputados y senadores de Morena, para que se bajen esos recursos, pero no solo eso, tener a la gente experta, para que se bajen recursos en los rubros que se necesita.

“Tenemos que ejecutarlos de manera ejemplar, de nada sirve el recurso si se queda ahí, si se pierde o se ejecuta mal, o se va al bolsillo de unos cuantos, claro que hay un plan, muy ambicioso, estamos muy de la mano con el que será el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que conoce nuestro proyecto y que avala que se tenga que blindar a Cancún, como polo turístico, pero también como Ciudad”, reiteró.

Becas de transporte para estudiantes.

Donde dijo “vivimos en lugares donde no hay drenaje, no hay agua, no hay guarniciones, no hay banquetas, estas atemorizado porque a lo mejor tu hija no llega sana y salva, porque a tu hijo lo asaltaron a la vuelta de la esquina, porque a tu marido lo asaltaron en la tiendita cuando fue a comprar la cena. Es trabajar con un plan perfectamente estructurado y realizable.

El papel todo lo aguanta y las campañas aguantan todas las promesas, hay que ser ejecutivos y hacerlo de la manera correcta en beneficio insisto de los ciudadanos, aseguró.

Sus propuestas

-Cuenta con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador para blindar Cancún de la delincuencia.

-Mejorar la situación de las patrullas actuales.

-Se transformará la seguridad con un Centro de Control, Comando Comunicación, Cómputo y Calidad (C 5), en coordinación con gobierno estatal.

-Buscaremos becas académicas para que nadie se quede sin escuela.

-Becas de transporte para estudiantes. Ser visores ciudadanos en escuelas.

-Mejorar la movilidad. Para pasar más tiempo con la familia. Apoyo a grupos vulnerables.