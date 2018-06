Mara Lezama, 2 a 1 en Benito Juárez.

Mara Lezama, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT), tiene clara ventaja en la carrera por la presidencia municipal de Benito Juárez a menos de una semana de las elecciones, como revela una encuesta realizada por La Verdad.

Mara, según arrojan los resultados del sondeo de esta casa editorial, aplicado a 800 ciudadanos, tiene el 40.4 por ciento de la intención del voto, el doble prácticamente de su rival más cercano, Eloy Peniche, de “Por Quintana Roo al Frente”, que agrupa al PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, que tiene el 20.5%.

Más abajo viene Pablo Bustamante, de “Coalición por Quintana Roo”, con 15.6%. Los benitojuarenses opinaron que no tiene posibilidades la candidata del Partido Encuentro Social, la aspirante de origen cubano Niurka Sáliva, con 2 por ciento, lo que le vetaría obtener al menos una regiduría como premio de consolación. La esposa de Greg Sánchez está a la mitad de lo que necesita para entrar al cabildo, que es el 4 por ciento.

Tampoco tienen ninguna oportunidad el independiente Issac Janix, quien sólo lleva a su favor el 1.5% de la intención del voto de los cancunenses. Incluso, es mayor el porcentaje (2.5 por ciento) de quienes anularían su voto que los dos últimos aspirantes.

Según la encuesta de La Verdad, ni el 9.2 por ciento que expresó que todavía no definía su voto para el próximo domingo, ni sumado al 8.3 por ciento que contestó que podría no asistir a votar, se abstendría o lo anularía, cambiarían el camino de la morenista a la primera silla de Benito Juárez.

ÍNDICES DE CONFIANZA

Sobre la actuación del gobernador Carlos Joaquín el 44.4 por ciento está de acuerdo con lo realizado durante su administración. No comulgó con lo realizado el 20.5 por ciento, porcentaje casi igual a los que lo apoya totalmente (19.3 por ciento) y solamente lo reprobó totalmente el 7.7 por ciento. El 5.4 por ciento dijo no estar enterado y el 2.7 por ciento no contestó.

Al alcalde benitojuarense Remberto Estrada lo apoya fuertemente 35.4 por ciento de los potenciales votantes; tiene diferencias con su actuación 32.8 por ciento; lo descarta apenas el 9.7 por ciento, y 4.6 por ciento no le encuentra fallas. Un 13.1 por ciento no sabe sobre su administración y 3.9% no quiso participar en la encuesta.

A quien no le fue muy bien fue al presidente Enrique Peña Nieto, pues al 47.5 por ciento no le parece su administración. Sin embargo, el 11.2 por ciento lo respalda y 30 por ciento no votaría definitivamente de nuevo por él. Solamente tiene el apoyo de 11.2 por ciento de los entrevistados. El 4.7 por ciento dijo no saber qué ha hecho y el 4.2no contestó.

HABLAN LOS BENITOJUARENSES

Las principales preocupaciones de los ciudadanos encuestados son la inseguridad, que fue mencionada por el 42.8 por ciento, seguido del narcotráfico (21.2 por ciento) y la corrupción (21.1 por ciento). Solamente el 3.4 por ciento piensa que los problemas económicos son el lastre principal de la entidad.

El 91.6% por ciento asegura que la inseguridad en todo el país es la tarea a vencer y solo el 5.5 por ciento dice que el problema es mayor en Cancún.

Responsabiliza el 49.4 por ciento principalmente a las autoridades federales; 16.1 a las estatales; 12.4 a las municipales; 11 a los propios habitantes; 5.3 a los delincuentes, y 3.8 por ciento a otros factores.

Por último, el 39 por ciento de los entrevistados por La Verdad en Benito Juárez expresa que el robo es el ilícito más común y el 37.4 piensa que son los homicidios.