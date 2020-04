Mantiene Mara comunicación directa con ciudadanos en redes sociales

La Presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, ha mantenido comunicación directa con los ciudadanos a través de las redes sociales, para hacer llegar las recomendaciones sanitarias, disposiciones oficiales de la autoridad y hablar de todas las decisiones que toma con ayuda de la población para el beneficio comunitario.

“Pasamos información todos los días porque no queremos que la curva crezca y tú que me ves todos los días y que estás sano hoy, el día de mañana vayas a contagiarte, que no tengas un familiar que amas debatiéndose entre la vida y la muerte, porque la solución está en nosotros, en cada uno actuar de manera responsable en nuestro hogar”, enfatizó.

Te puede interesar: Choferes de combis en Cancún siguen ATASCANDO sus unidades a pesar del Covid-19

Busca Mara mantener comunicación abierta con ciudadanos

En el ámbito de la salud, todos los días a través de Facebook, la alcaldesa de Benito Juárez resaltó que comparte el escenario mundial, nacional y local de los casos de contagio, para hacer conciencia de la importancia de quedarse en casa para reducir la movilidad, cuidar de las personas vulnerables como adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas y así juntos evitar la propagación de esta enfermedad.

“Ten las medidas de higiene si debes salir y regresar a casa a proteger a los tuyos; que ya te hemos platicado una y otra vez y te las seguiré diciendo hasta que se levante la contingencia: Quédate en casa y lávate las manos”, dijo.

Mara Lezama precisó que, por ejemplo, parte de las medidas sanitarias en apego a los anuncios del gobierno federal de suspender las actividades no esenciales, fue la interrupción de los tianguis en la ciudad para evitar la concentración de personas.

También, se ha recomendado incansablemente a las familias que solo acuda una persona a comprar víveres y alimentos a las tiendas de autoservicio, para proteger la integridad de personas vulnerables como niños y adultos mayores.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

La municipe recordó que para apoyar a las familias que están en resguardo en casa, se han habilitado varios números de teléfono y WhatsApp para tener contacto con personal experto de dependencias que atienden problemas de salud mental, ansiedad, depresión o apoyo emocional de instancias como DIF Municipal, Salud Municipal e Instituto Municipal de las Adicciones.