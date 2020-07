Mantiene IMSS Quintana Roo reconversión hospitalaria; amplían camas en Chetumal

La delegación del IMSS en Quintana Roo duplicará la capacidad de camas en Chetumal ante el incremento de contagios

Con la curva de la pandemia del coronavirus creciendo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo señaló que continuarán sus hospitales reconvertidos para atender pacientes con covid, pero sin descuidar la atención a los otros padecimientos.

Agregó que en el caso del Hospital General de Zona 1 de Chetumal, se ampliará a 24 camas, 12 más de las que se tienen, ante el alto número de contagios que se tienen en esta región de Quintana Roo.

La delegada del IMSS en Quintana Roo, Xóchitl Refugio Romero Guerrero, aseveró que se continuará con el proceso de reconversión, acorde al comportamiento epidemiológico del coronavirus.

El IMSS ampliará su capacidad en Chetumal ante el incremento de contagios

“A partir del 1 de junio de 2020, en el país se implementó un sistema de semáforo epidemiológico para definir semanalmente el riesgo de contagio por región. Con base en este sistema, se estableció un semáforo estatal regionalizado en norte y sur, que da la pauta para la reactivación de actividades en los ámbitos económica, educativa y social”, recordó.

Señaló que aun con la atención a pacientes con coronavirus, los hospitales del IMSS continuarán en reconversión para satisfacer la demanda de atención, y mencionó que además los servicios considerados de soporte de vida seguirán en servicio, entre ellos la diálisis peritoneal intrahospitalaria, hemodiálisis intramuros, quimioterapia y servicios de Urgencias.

También se mantienen los servicios de laboratorio clínico, banco de sangre, radiología, central de equipos y esterilización, inhaloterapia y el departamento de nutrición, entre otros.

Los que sí se suspendieron para seguridad de los usuarios, agregó, son la consulta externa programada, la cirugía electiva ambulatoria y no ambulatoria, y los estudios auxiliares de diagnóstico.

El personal del IMSS ha implementado protocolos de atención a pacientes con covid, sin descuidar servicios prioritarios para la conservación de la vida de otros padecimientos

La delegada del IMSS en Quintana Roo reiteró el llamado a los ciudadanos a que si no es de extrema urgencia, los pacientes de afecciones no relacionadas con el covid no acudan a los servicios de urgencias del Instituto, para prevenir riesgos de contagio.

“Para evitar saturación de los servicios, ya que ahí se atienden padecimientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de la persona”, advirtió.

Romero Guerrero reiteró que el Seguro Social cuenta con tres ejes de acción: vigilancia epidemiológica para promover el procedimiento de las empresas en el cumplimiento de las medidas para el retorno a la Nueva Normalidad; minimización de las cadenas de contagio en el ambiente laboral, y fortalecimiento de la cobertura médica.

Protocolos

Romero Guerrero describió las medidas tomadas en emergencia sanitaria de coronavirus:

Se recibe a los pacientes con síntomas respiratorios por medio de un área de identificación y priorización denominada Triage respiratorio.

Se definieron áreas de aislamiento en espacios definidos y señalizados.

Se han liberado de manera escalonada camas de hospitalización, a través de gestión de camas.

Se establecieron áreas críticas y definición del espacio que permita el incremento de camas adicionales, de acuerdo con la capacidad de cada hospital, para equilibrar la demanda de oxígeno suplementario.

Se organizaron jornadas de trabajo y distribución del personal médico, de enfermería y de vigilancia epidemiológica.

Se identificaron las funciones, responsabilidades y procedimientos generales para la reacción y coordinación de actividades operativas, con el fin de proteger tanto la vida de trabajadores y derechohabientes, como los bienes del Instituto.