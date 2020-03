Mantiene Cancún servicios y oficinas virtuales para atender a benitojuarenses

Cancún mantiene operando los servicios públicos para el cuidado de la ciudad y sus habitantes

La presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, aseveró que el gobierno municipal mantiene su trabajo, aunque ahora de manera virtual, para atender a los benitojuarenses.

Por ello, exhortó a los ciudadanos a obedecer las medidas de mantenerse en casa, a fin de prevenir más riesgos de contagios del Covid-19, y con ello pasar pronto la crisis del coronavirus.

Mara Lezama señaló que ya preparan la logística para entregar el apoyo alimentario

El Ayuntamiento de Benito Juárez sigue trabajando de manera virtual para que no tengas que venir a las oficinas para que no te contagies, cualquier trámite que se posponga, no vas a tener recargos; estamos aquí para ayudarte, en una contingencia. No estamos de vacaciones, estamos trabajando solo que a distancia”, enfatizó.

Los servicios públicos se mantienen operando para el bienestar y la salubridad de los benitojuarenses, afirma la alcaldesa Mara Lezama

El reporte de las autoridades sigue en aumento, pues a este día suman 44 los casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, dos más que el domingo.

Por ello, aseveró Lezama, es vital quedarse en el hogar para mitigar la propagación del Covid-19, así que el gobierno de Cancún colocó en su portal de internet una serie de trámites que están disponibles en la página www.cancun.gob.mx.

Además las dependencias tienen número de atención telefónica para asesorar a los contribuyentes en los procedimientos.

“No existe otra manera de evitarlo que te cuides tú, cuides a los tuyos, que decidas no contagiarte y no contagiar a los demás”, aseveró.

La alcaldesa reiteró el llamado de las autoridades federales a que estamos ante la última oportunidad para mitigar los riesgos de contagio acelerado de casos, que dijo, no se frenará, pero sí se hará más lento.

“Si acatamos todos las medidas, el impacto podría ser menor en Cancún, pero dependemos de todos. Sálvate, salva a los tuyos, salva a Cancún, dependemos de ti”, reiteró Lezama.

Preparan apoyo alimentario

Lezama resaltó que el gobierno municipal prepara la logística para entregar ayuda alimentaria casa por casa, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Quintana Roo.

El objetivo, reiteró, es dar apoyo a todas las familias en situación vulnerable y a quienes perdieron su empleo por los efectos de la pandemia del coronavirus.

De manera especial indicó, a través de la Dirección de Gestión Social, se canalizan pedidos específicos de leche en polvo, pañales, pañales para adulto y medicamentos.

La alcaldesa indicó que en el Aeropuerto de Cancún se mantiene la salida de viajeros extranjeros a sus ciudades de origen, y de manera particular, ha procurado apoyar a quienes están lejos para que puedan volver a México.

Resalto que gracias a sus gestiones se consiguió y facilitó un vuelo para Aarón Alejandro Manzanero, joven músico que estaba varado con pocos recursos en Malta, Europa, en donde trabajaba, y ahora se le ayudará a regresar a Cancún con su familia el 1 de abril, esperando que la aerolínea no cambie el plan de vuelo.

“Tomémoslo como una obligación de todas y todos: si sales a la calle y no tomas las precauciones, te puedes contagiar. La única manera es que decidas tú cuidarte, porque no quiero que vivas lo que vivan familias sin poder despedirse de un ser querido, te pido que te quedes en casa”, finalizó.

Al alcance del teléfono

