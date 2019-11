1 /6 Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película

El protagonista de ‘El cartel de los sapos’, Manolo Cardona se encuentra en estos momentos en Tulum, Quintana Roo, en donde estaría trabajando en un nuevo proyecto del cual solo sabemos que se realizará en esta zona de uno de los estados más bellos del país y que está de moda desde hace un par de años.

Manolo Cardona es un colombiano que conocimos en diversas producciones de su país así como también en Hollywood en donde formó parte de la película de Disney, Una chihuahua de Beverly Hills, actualmente se le ha visto en Tulum, en donde se sabe estaría en un proyecto muy ambicioso y acompañado de más actores.

Miguel Rodarte es un actor mexicano reconocido por realizar trabajos que son considerados como los nuevos clásicos del cine mexicano, este actor es uno de los que se encuentran en Tulum como parte de este nuevo proyecto, en entrevista exclusiva, este actor nos confirmó el proyecto pero no nos pudo dar detalles al respecto.

Manolo Cardona grabará en Tulum nueva película

Stephanie Cayo la sexy actriz peruana que conquistó al mundo con papel de Mari luz en Club de Cuervos, sería la protagonista de esta nueva historia que se filmará en esta ciudad caribeña de aguas cristalinas y de bellos parajes naturales y estilos arquitectónicos tan peculiares.

En una reunión por parte de Manolo Cardona y el resto del elenco de esta nueva producción con el presidente municipal de Tulum, Víctor Maas, se confirmó prácticamente el hecho de que veremos esta cinta en los cines muy pronto.

Esta no sería la primera producción que se grabe en Quintana Roo este año pues en Cancún se grabó la cinta “Barb And Star Go to”, que será estrenada hasta el siguiente año según los primeros indicios.