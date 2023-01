Manifestación de taxistas contra Uber en Cancún, estas calles están cerradas

Taxistas de Cancún vuelven a tomar las calles de la ciudad, así como en diciembre, habrá cierre parcial de calles y avenidas por manifestación en contra de la aplicación Uber. Hoy emitirán sentencia definitiva para que Uber labore o no bajo el esquema de Transporte Particular y así la Ley de Movilidad no aplicaría en ellos.

Desde las 6 de la mañana los taxistas cerraron calles en Cancún

La manifestación es frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sobre la avenida Andrés Quintana Roo, en el carril de bajada de ida a la avenida Kabah. Ante esto la Dirección de Tránsito de Cancún implementó los siguientes operativos.

Servicio de vialidad en las avenidas Andrés Quintana Roo, Kinik, Comalcalco, Kohunlich, Av. Kabah, Xcaret y Cobá.

Comienza la manifestación de taxistas contra Uber

Será entre las 11 y 11:30 de la mañana, cuando los magistrados entren a sesión y allí determinarán la situación legal de Uber.

Información en proceso...