Luego de casi una semana que las autoridades suspendieron temporalmente la jornada de vacunación en el municipio de Benito Juárez, hoy el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Quintana Roo de la Secretaría del Bienestar, Arturo Emiliano Abreu Marín, dijo que mañana reiniciará la vacunación de personas de 50 a 59 años.

“A partir de mañana van a empezar a vacunar de nuevo a los de 50 a 59 años, nosotros tenemos vacunas, tenemos vacunas para mañana y para todos”, recalcó, luego de preguntarle si las vacunas ya estaban en tierras quintanarroenses y si habían las suficientes para aplicar la primera dosis a los cancunenses.

La estrategia no será igual

Mañana reinicia vacunación en Cancún de 50 a 59 años: Arturo Abreu

Recalcó que la estrategia no será igual a la de la semana pasada, sin embargo no dio más detalles y que en las próximas horas lo darán a conocer a través de las redes sociales y medios oficiales de comunicación, “es una estrategia para que no nos suceda lo que no sucedió la semana pasada, hay una total de comunicación con la Secretaría de Salud Estatal”, afirmó.

Señaló que los pleitos y quejas de ciudadanos con autoridades en la jornada de vacunación de la semana pasada, fue provocado, incluso dijo, que la mayoría de los que iniciaron este movimiento fueron personas que ni siquiera tenían la edad, aunado a esto se sumó gente que sí estaba desesperada por su vacuna.

En próximas horas darán el anuncio

“Es totalmente dañino para el sistema de salud y lo único que provocan es que, si siguen haciéndolo, traerá como consecuencia que se suspenda la vacunación, el día de hoy anunciarán tanto por la instancia federal de vacunación, como por la Secretaría del Bienestar y el Ayuntamiento Benito Juárez, de cómo se va a hacer”, subrayó.

Por último, aunque no comentó el horario y esta nueva estrategia, reafirmó que este cambio se hizo para tratar de que todas las personas que asistan lleven a cabo todos los protocolos sanitarios; “de tal manera que no haya una aglomeración como la que se suscitó la semana pasada”, concluyó el delegado. La Verdad Noticias.