“Malditos padres maltratan a sus tres hijos”; así lo denuncian en redes

Según la señora Guadalupe, quien denunció en redes el hecho, afirma que su hija junto a su pareja sentimental, quien es su segunda pareja, son los causantes de maltratar a sus tres hijos, al grado de golpearlos con cables, cinturones y reglas de madera e incluso hasta de metal.

En redes la denunciante publicó lo siguiente, “vecinos pido ayuda para mis nietos ya que son maltratados por su padrastro y por mi hija, él les pega con cables, cinturón y reglas, solo por el simple hecho de que según él les dio su apellido y mi hija lo permite ase rato mi hija menor lo encontró pateando a mi nieto de apenas siete años”.

Guadalupe sigue diciendo que cuando pasan estas cosas, su hija, madre de los tres pequeños, no hace nada, es decir, ve que los están pegando y pateando y la dama no hace nada para parar los golpes.

“Estudian en la escuela ocho de octubre de aquí de Villas del Mar tres al final de la avenida Kabah, esto para que se los lleven presos a los dos, yo por defender a mis nietos, me insulta y me corre, me dice que soy metiche; hay testigos de todo el abuso que han sufrido mis nietos”, sigue diciendo la abuela de los pequeños.

Al final del texto, pide ayuda para que compartan esta publicación y llegue a más personas, hay que destacar que se desconoce si Guadalupe, abuela y denunciante del hecho, ha acudido a denunciar, por lo que se desconoce de igual modo si todo lo que relata es verídico, por eso antes estas situaciones la autoridades recomienda denunciar.