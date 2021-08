Mala temporada de verano para hoteleros en sur de Quintana Roo.

La líder de los hoteleros en la zona sur del Estado, Bertha Medina Núñez, aseguró que cerrarán la temporada de verano con los niveles de ocupación más bajos de la última década con menos del 30 por ciento.

Además, debido a que se mantienen las restricciones en el Semáforo Epidemiológico en color naranja, anticipó que la situación se agravará durante septiembre próximo.

Detalló que cerrarán la temporada vacacional de verano niveles de ocupación de apenas 28 por ciento, que será una de mas bajas registradas en los últimos años, sin tomar en consideración el primer año de la pandemia.

La esperanza era este agosto y no se incremento el hospedaje… a lo mejor tuvimos días buenos, pero no tuvimos una temporada buena y como dice el dicho, una golondrina no hace verano.