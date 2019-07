Mahahual, el segundo puerto más importante de Q.ROO recibirá 15 mil cruceristas

En este verano, el destino turístico Mahahual, conocido por ser el segundo puerto más importante en el arribo de cruceros, recibirá a seis embarcaciones equivalente a 15 mil visitantes.

Las embarcaciones arribarán del próximo lunes 22 al 28 de julio. Entre los barcos que llegarán a la costa de Mahahual se encuentra “The simphony of the see”, que pisará territorio quintanarroense el próximo martes 23 de julio, y es conocido como uno de los cruceros más grandes del mundo, que tiene una capacidad para ocho mil personas.

Otro de los cruceros que arribará en Mahahual es “Norweiang Breakeaway”, “The encharment of the sea”, “Empress of the sea”, “Carnival fantasy” y “MSC Armoni”.

Para la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) y el gobierno del estado, la llegada de más de 15 mil turistas permitirá una mayor derrama económica en el destino turístico y también la generación de empleos mejor pagados que beneficiarán a la población.