Maestras cansadas del acoso laboral; denuncian a maestro de Cancún

Un grupo de maestras de la Secundaria Técnica 28 “Niños Héroes de Chapultepec” , del fraccionamiento Tierra Maya en la ciudad de Cancún, denunciaron ante la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Mujer a Carlos Sandoval Sánchez, maestro de la misma institución, por presuntos actos de acoso laboral y violencia de género.

De acuerdo con información de Noticaribe, las maestras aseguraron que el profesor, lleva alrededor de tres años acosando y violentando los derechos de las maestras del plantel, donde el presunto culpable se “escudaba” porque es colaborador de la diputada federal Mildred Ávila Vera.

Hay que señalar que la directora del plantel, de nombre Carolina Carrillo Gómez, también ha sido violentada por este sujeto, quien según ella el acusado ha aprovechado “su relación” laboral con la legisladora para tratar de desestabilizar el trabajo que hasta el momento ha llevado a cabo al frente de la institución educativa.

“Desde hace tres años me gané mi plaza, en 2017 por en el examen de oposición la obtuve, no fue por dedazo ni nepotismo, desde que empecé como directora el señor ha tratado de manipularme , se vende como una persona que defiende a la mujer, pero viven un haciendo acoso y es misógino, no tolera que una mujer le mande”, afirmó la directora.

Carolina, siguió diciendo que ha recibido amenazas de muerte por parte del profesor Carlos Sandoval, lo que le ha generado problemas de salud por el miedo y el estrés que estas le provocan , además de que no se concentra del todo bien cuando va a laborar a la secundaria.

Señaló que son 28 las maestras que durante años han sufrido este tipo de abusos y es por eso que de manera masiva acudieron la mañana de ayer a interponer una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Contra la Muje r.

Las docentes, agregaron que Carlos Sandoval se desempeña como maestro de la materia de biología en la secundaria Técnica 28, además de colaborar con la diputada federal Mildred Ávila.

