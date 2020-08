Maestra saca la televisión al patio para dar clases en la zona maya.

Los niños de una familia de escasos recursos de la Zona Maya de Quintana Roo, sin televisión y mucho menos Internet, es apoyada en un gesto bondadoso por la maestra Deysi Raquel Chan Ku quien decidió sacar la televisión al patio y desde ahí dar clases, reportó la pagina de noticias LaÚltimaNota.

Se trata de la docente Deysi Raquel Chan Ku, una maestra de Felipe Carrillo Puerto que pese a que no cuenta con plaza después de intentar obtenerla desde hace cinco años, no ha perdido las ganas de educar y apoyar a que los niños forjen un buen camino, dice la publicación en Facebook.

Notas Cancún

Y es que en el reinicio de clases, Chan Ku se percató de la difícil situación en la que se encuentran muchos niños en la Zona Maya al no poder tomar clases por carecer de TV, internet y otros hasta de energía eléctrica, por lo que decidió apoyar al sistema educativo proporcionando un espacio en su propia casa para brindar asesorías.

Maestra saca la televisión al patio para dar clases en la zona maya.

Se trata de los menores de una familia de escasos recursos, que no cuentan con lo indispensable para tomar las clases desde sus hogares, por lo que la maestra aportando su propia TV e internet y sobre todo ejerciendo las prácticas de prevención sanitaria de manera muy estricta decidió dar clases desde su patio.

Ella se encarga de aclarar sus dudas, hacer uso de los aparatos necesarios para que los alumnos tomen su clase en línea, también gestionó cubrebocas, para proteger a los menores y como parte de su gran acción entregará las guías escolares que solicitan los docentes de manera gratuita para que puedan desenvolverse mientras la familia busca una mejor opción para sus hijos.

"Me siento muy contenta por educar, por aportar mi granito de arena a esta difícil situación que padres de familia están pasando al no poder darles lo necesario a sus hijos para tomar sus clases, ahora ellos son mis alumnos, porque eso son, aún que no tengo plaza, pero cuento con un título que me avala, no tengo ningún rencor ante el sistema educativo.

Seguro te interesa: MUERE DE TRISTEZA viuda de policía asesinado en Cancún

"Cinco ocasiones he presentado y estado elegida como apta, sin embargo, sólo un año me dieron contrato después finalizó y ahora sigo luchando como muchos maestros en todo el país que quisiéramos trabajar y dar todo por educar, no se ha dado esa oportunidad, sé que la lucha no es en vano por eso ahora doy mi apoyo a esta familia aportando lo poco que tengo para que ellos no pierdan sus clases mientras buscamos un solución juntos", comentó.

Lee más de Quintana Roo