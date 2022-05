"Madres buscadoras" marcharán el próximo Día de las Madres

Integrantes del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” que conforman las también llamadas “Madres buscadoras” con hijas e hijos no localizados desde hace muchos años, tomarán las calles el próximo martes 10 de mayo, en conmemoración del tradicional Día de las Madres.

Con su marca pacifica que partirá desde Malecón Cancún sobre la avenida Bonampak, justo atras de Plaza las Américas, las “madres buscadoras” buscan presionar y, exigir a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQRoo), agilice las acciones de búsqueda de sus hijos.

"Madres buscadoras" con hijas e hijos desaparecidos desde hace muchos años saldrán a las calles a manifestarse para exigir justicia, harán una marcha pacifica el martes 10 de mayo.

Ramona Rivera Ramírez, presidenta del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, asegura, “es realmente cruel lo que las autoridades judiciales hacen con nosotros, tienen cientos y cientos de papeles en las carpetas, pero ni un solo indicio de que realmente estén en busca de nuestras hijas e hijos”, lamenta.

Es por ello dijo, que por enésima ocasión tomarán de manera pacífica las calles de este destino turístico, en una marcha de protesta, que partirá desde la avenida Bonampak, hasta las instalaciones de la FGEQRoo, donde exigirán al gobierno del Estado, cumplan con la obligación de investigar las desapariciones que se han dado desde 2018.

De manera pacifica, un grupo de madres de familia con hijas e hijos desaparecidos marcharán para exigir justicia

“Esta será una marcha pacífica, a la que invitamos a la sociedad en general y, a los familiares de personas desaparecidas para que se sumen a nuestra manifestación el martes 10 de mayo a las 16:30 horas, no vamos a detenernos hasta encontrarlos”, señaló la activista y “madre buscadora”.

La Verdad Noticias dio a conocer esta semana, que de acuerdo a los datos del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” desde 2018 a la fecha, existen por lo menos dos mil 800 personas en calidad de desaparecidas, de las cuales al menos el 90 por ciento de ellas son trabajadores y el 10 por ciento jovencitas de entre 11 y 20 años.

Ante ello, Ramona Rivera Ramírez dijo que, siendo el Día de las Madres una fecha tan especial, no pueden dejar de movilizarse para recordarle a las autoridades estatales que no han hecho su labor y, que los protocolos de búsqueda no se han completado, por lo que exigen justicia y les ayuden a encontrar a sus hijas e hijos.

