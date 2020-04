Madre en Cancún gana amparo y CFE ahora tiene que reinstalarle la luz

Una madre, quien vive en Canvún, no se quedó callada y decidió luchar por sus derechos, comenzó a realizar trámites legales para denunciar a la Comisión Federal de Electricidad, ya que sin motivo alguno le cortó la luz, esto además de estar en contingencia por el coronavirus o COVID-19, hoy la CFE tiene que restablecer la luz de la madre.

De acuerdo al abogado Carlos Treviño Cázares, presidente de la asociación civil Porque yo amo a Cancún, informó que ingresó un amparo asentado en la carpeta 353/2020-C que involucraba, el corte de electricidad de la CFE a una persona sin empleo, del que hoy recibió la respuesta en la que en el caso de la luz deberá ser reconectada cuanto antes.

La dama logró ganar la denuncia a través de un amparo, pues al no tener empleo y no generar ingresos para su casa, no hay la manera en que ella pudiera pagar la luz, por ese motivo y porque ya hay un acuerdo con el Gobierno del Estado, la señora está en la espera para que la CFE haga la activación de la luz en su hogar.

El abogado exhortó a la sociedad a reclamar sus derechos al gobierno a toda institución gubernamental, así como a las empresas que están o tienen un acuerdo con el gobierno, pues al no respetarlos, están violando la ley, sobre todo ante la fase 3 de la emergencia en la que se encuentra el país.

Destacó que cualquier situación que el ciudadano presente, ya sea para pedir apoyo o en caso de tener un paciente donde lo recomendable es no acudir al hospital y evitar contagiarse, asegura que para tener información de su familiar debe ser de forma directa con la autoridad, y para ello conmina a solicitar apoyo al ayuntamiento, de no obtener respuesta se puede solicitar un juicio de amparo.

Por último hizo un llamado a los abogados del estado de Quintana Roo y de México para seguir las enseñanzas y proteger a los “débiles” en estos momentos de crisis por la pandemia, “apliquen lo que saben, apliquen el conocimiento para la sociedad”, concluyó el abogado.