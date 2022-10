Madre de Fernanda Cayetana busca apoyo del Gobierno Federal.

La ineficiencia de justicia en Quintana Roo obliga a una madre desesperada a buscar ayuda del Gobierno Federal, ya que en 3 meses en la búsqueda de Fernanda Cayetana Canul Blanco, no han dado con su paradero a pesar de que la Fiscalía del Estado en varias ocasiones ha dicho a la mamá de Fernanda, la localización del principal sospechoso en la desaparición de su hija.

Deysi Blanco, madre de la menor de edad, viajó a la Ciudad de México el pasado jueves 20 de octubre para obtener apoyo del Gobierno, tratando de entrar a La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no la dejaron pasar, sin embargo, fue atendida por una dependencia del despacho del poder ejecutivo federal con funciones de ministerio del Interior.

“Por el momento, el presidente AMLO no nos pudo atender, la Secretaría de Gobernación es donde me atendieron, les expliqué el caso y una licenciada me atendió y me dijo que si el fiscal de aquí tuvo la culpa en que Cauich haya escapado, los van a castigar”, comentó.

“De hecho andan investigando a ellos y a toda la corporación de aquí tanto como a la Zona Continental de Isla Mujeres, porque hubo muchos ilícitos que no concuerdan en la desaparición de este hombre, que por qué están ofreciendo 1 millón de pesos y hasta ahorita no lo han buscado. Pero si llegan a demostrarlos culpables al fiscal con su gente y los policías, la comandante de la Zona Continental, hay un castigo muy grande para ellos”.

La madre de familia dijo que tuvo una buena respuesta de una licenciada perteneciente a la Secretaría de Gobernación “pero hay algo que no me gustó, que a donde ella me mandó no existen las instancias, que no dimos con el lugar. Yo digo cómo es posible que esta licenciada nos de una dirección que no es válida”.

Por ello, asegura que volverá a “darse otra vuelta” en la CDMX, donde planea ir a cada estancia que sea necesaria para exponer el caso de su hija. “A lo mejor dentro de quince días o tres semanas es que yo me mueva para allá otra vez”, abundó. Deysi llegó a la capital el día jueves, permaneció el viernes y regresó a Quintana Roo el sábado por la tarde.

Deysi viaja a CDMX buscando justicia

El día jueves hubo un mitin en el Zócalo, donde mujeres como ella, expresaron su dolor para que les ayuden a encontrar a sus desaparecidos, y donde las madres de familia “expresamos nuestro sentimiento hacia los gobernadores que no están trabajando como debe de ser, pidiendo que se haga justicia”.

Deysi Blanco señaló que el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” la invitó para ir a Ciudad de México, y en el mitin expuso su caso ante la prensa capitalina. Luego, una persona de Derechos Humanos con quien ya había hablado por teléfono más no conocía, se acercó con ella. Entonces aprovechó para hablar con esta persona diciéndole cómo iba a quedar el caso de Marco Antonio, si siempre lo van a esconder las autoridades o qué se va hacer.

A lo que esa persona respondió: “No se preocupe, ese caso ya está tomado de la mano de nosotros, se está investigando cómo o por qué se escapó esta persona cuando ya lo tenían en la mira”. La mamá de Fernanda explicó que les pidió a las autoridades que custodiaran a Marco Antonio Cauich Adrián en su casa y le dijeron que no se podía, “porque no hay muchas pruebas en contra de él”, cuando se supone que en su casa desapareció la niña de 12 años de edad.

Sin protección pero vigilada

Deysi también fue cuestionada por el representante de Derechos Humanos si contaba con protección de algún tipo, a lo que ella respondió “Yo no tengo protección, nomás de mi padre Dios, pero de las autoridades no”.

“Tiene más de dos meses ahorita que no tengo vigilancia de ninguna autoridad, ya nos tienen en el olvido aunque dicen que sí nos dan protección. Algunas noches pasan carros de lujo con los vidrios porque no conocemos afuera de la casa, ahora sí sólo Dios sabe quienes son o qué andan haciendo, cuando nunca habían surgido cosas así”.

La mamá de Cayetana reveló que le estuvieron siguiendo los pasos en la CDMX, y se dio cuenta junto con sus acompañantes cuando se fueron de la Secretaría de Gobernación para ir al metro a dar con la dirección que no encontró, pues los estaban siguiendo seis personas, tres mujeres y tres hombres.

“Pedimos ayuda a los policías y nos dijeron que no pasaba nada, que solo nos estaban vigilando, pero por qué nos tienen que vigilar. Entonces agarramos y regresamos a donde nos dieron hospedaje, de ahí ya no volvimos a salir porque mis acompañantes tuvieron miedo, pero yo no. Yo no tengo miedo, como siempre lo he dicho”.

Pide por Fernanda a la Virgen de Guadalupe

Madre de Fernanda Cayetana busca apoyo del Gobierno Federal.

El sábado 22 de octubre, Deysi salió del lugar donde se hospedó con sus acompañantes para ir a la Basílica porque es creyente y tiene mucha fe en la Virgen de Guadalupe, que asegura le ha hecho milagros, por lo que fue a entregarle la foto de Fernanda a su altar para que les haga ese milagro de ayudarle a encontrarla. “A eso yo fui, llegué a la Basílica, entramos y luego ya me transportaron para el aeropuerto. Le doy gracias a Dios, me fui con bien y regresé con bien”.

El viernes 21 de octubre se cumplieron 3 meses desde la desaparición de Cayetana, pero ella habló con el Padre Néstor y ya le dijo que el 21 no se iba a poder hacer una misa a nombre de Fernanda porque iba a estar fuera, entonces se cambió para este domingo 23 de octubre a las 9:30 de la mañana en la Cuasi-Parroquia de San Pío de Pietrelcina en la Zona Continental de Isla Mujeres.

Durante la misa, el Padre mencionó el nombre de Fernanda en repetidas ocasiones y le pidió a Dios que la cuide donde está para que regrese con bien a casa y su familia, además le pidió a la comunidad que siguiera apoyando compartiendo la imagen de la niña para dar con su paradero.

“Dios es tan grande que yo siento como madre que la voy encontrar, no importa cuánto yo tarde o qué fecha, yo lo siento, por eso no dejo de hacer estas acciones. Todavía voy a seguir caminando todo Yucatán, ya tenemos todas las rutas trazadas, ya tenemos nuestras lonas para volver a repartir porque la vamos a encontrar”.

