Un año y cinco meses, es lo que lleva fuera de casa Diana García Rivera, jovencita de 20 años de edad, quien desapareció cuando se encontraba en un bar de la ciudad de Cancún, juntamente con un joven; ambos aparentemente fueron sustraídos del establecimiento de manera violenta.

En entrevista exclusiva para La Verdad Noticias, Romana Rivera Ramirez, madre de Diana, detalló que están a la espera de los resultados forenses de los cuerpos y restos hallados, semanas atrás, en la delegación Alfredo V. Bonfil, perteneciente al municipio de Benito Juárez, ya que allí podría estar su hija, aunque a ella no le gustaría encontrarla de esa manera.

Las investigaciones continúan

Madre de Diana Rivera espera resultados por cuerpos hallados en Bonfil

“Los últimos hallazgos dados en Bonfil, pudiera dar un desenlace o el presunto hallazgo de mi hija, toda vez que no tenemos evidencias de vida o de muerte, a mi no me gustaría que se diera de esa manera, encontrar a mi hija así, pero si con estos hallazgos hay un cierre, sería una tranquilidad, porque podríamos darle a mi hija un lugar donde descansar”, enfatizó.

Recalcó que las autoridades le dijeron que las investigaciones y resultados forenses de los restos hallados en las aparentes fosas clandestinas tardarían entre 30 a 35 días, sino es que más. Recordemos que fueron nueve los cadáveres hallados en esa zona de Cancún, los cuales fueron encontrados luego de la detención de líderes criminales.

Señaló que a raíz de la desaparición de su hija, comenzó una lucha para buscar respuestas y por ello en momentos pertenece al Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Quintana Roo, Verdad, Memoria y Justicia, donde el principal motivo es ayudar a las familias a tratar de localizar a sus seres queridos.

Recibió llamadas de extorsión

Madre de Diana Rivera espera resultados por cuerpos hallados en Bonfil

Manifestó que desde que inició la búsqueda de su pequeña, recibió llamadas y mensajes de extorsión en los que indicaban que Diana había sido levantada y pedían una suma de dinero para liberarla, “tenemos a diana usted responde con ella, con tanta cantidad se la entregamos”, dijo.

Argumentó que ella solo quiere hallar a su hija y que por el momento no ha recibido amenazas de muerte, “lo que estamos buscando es a nuestras familias, no estamos buscando responsables, esperemos que nunca nos amenacen. Con vida se las llevaron, con vida las queremos de vuelta”, concluyó.