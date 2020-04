Madre de Cancún desesperada por su situación económica pide ayuda en Facebook

Madre de Cancún desesperada por su situación economía pide ayuda en Facebook

Los despidos, así como la falta de oportunidades laborales hoy en día debido a la llegada del Covid-19 siguen causando afectaciones a cientos de personas en Cancún, no importando de quien se trate, el panorama generado por este virus sigue siendo incierto, y ante esta difícil situación muchos se han visto en la necesidad de solicitar ayuda utilizando las redes sociales, como en el caso de esta madre soltera, quien escribió en Facebook escribió una publicación pidió ayuda de la sociedad.

En su mensaje esta madre soltera pide el apoyo de cualquier persona que esté en la posibilidad de regalarle leche, pañales, ropita o algunos productos de despensa, esto con el fin de poder sobrevivir durante la cuarentena.

Madre soltera pide ayuda en redes sociales de Cancún

Utilizando las redes sociales muchos habitantes de Cancún también han ofrecido sus servicios en trabajos de albañilería, mecánica automotriz o plomería, esperando tener una oportunidad laboral en poco tiempo.

A continuación te dejamos en mensaje completo de esta madre soltera:

Apoyo ala comunidad: Vecinos soy madre de una bebé el cual me veo en la necesidad de solicitar apoyo con lo que estén en su alcanze y no afecte su economía o con leche o pañales algo de despensa que este a su alcanze , ropita para mi bebe de 1 Año y Medio, no pido nuevo pero lo que este en su alcanze , mi nombre es Sarai López soy desempleada por la contingencia vivo en paseos del mar y me cuesta solventar mis gasto , si está en su mano ayudar . Les dejo mi número y el de una persona que me esta apoyando con el tema del DIF ; Nayeli. Estaré alas 5 Pm en su casa. Quedo en espera de cualquier apoyo ,que dios me los bendiga y cuidense mucho . Esperemos esto pase pronto . Sarahí 998 386 3151 Nayeli 998 343 0904 El que esté en su mano ayudar estos son los números de contacto para dudas o información al respecto.