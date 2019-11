1 /3 Madre da algunos detalles sobre la desaparición de Max en Cancún Madre da algunos detalles sobre la desaparición de Max en Cancún Madre da algunos detalles sobre la desaparición de Max en Cancún

En entrevista con la madre de Maximiliano, mencionó algunos avances que las autoridades han logrado en las diferentes investigaciones, pero la más relevante es que afirmó que Max tuvo una riña en el área de los baños con dos sujetos, mismos que presuntamente estaban obligando al joven a consumir sustancias ilegales y este al resistirse fue donde comenzaron los intercambios de palabras.

“Lo único que me dice su amigo, es que se sentía muy presionado dentro de los baños, seguramente lo estaban forzando a consumirla y él no quería, entonces entre ese forcejeo es que ya no apareció; dentro de los baños habían dos personas que estaban presionando a Maximiliano, pero aún no se confirma el porqué”, dijo la madre.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan marcha tras la desaparición de Maximiliano en Cancún (VIDEO)

Detalló cómo es que se dieron los hechos, desde que Max llegó a Cancún, el motivo por el cual decidió venir a este destino, así como desde que interpusieron la denuncia y todas las acciones que ha realizado la fiscalía en las labores de investigación para localizar al joven de apenas 18 años de edad.

Madre da algunos detalles sobre la desaparición de Max en Cancún

“El ocho de octubre Maximiliano quiso venir a estar con su papá, él entra a la universidad en enero, entonces él me dijo, me puedo ir en este tiempo a ver a mi papá, yo le dije, si vete, porque el quería conocer el ambiente de los antros, llegó el 8 de octubre a Cancún y a las tres semanas pasó lo que pasó y el amigo de Max si radica en Cancún”.

Continuó diciendo que Maximiliano desapareció el pasado domingo 27 de octubre a las 2:30 horas, donde su papá al ver que no llegaba acudió a Distrito Cavana para buscarlo con la esperanza de que aún estaba allí, pasaron los minuto y no lo encuentra, al ver eso, de inmediato acudió a la fiscalía para la denuncia.

Madre da algunos detalles sobre la desaparición de Max en Cancún

“Yo llegué de Estados Unidos aquí a las 12:00 horas del día lunes y me fui directo a fiscalía para saber que procede y en el momento que yo llegué, no tardaron ni una hora que se acercaron conmigo y me ofrecieron todo el apoyo, comenzaron a trabajar y el martes en la madrugada comenzaron con el cateo en las instalaciones del Distrito Cavana”.

Recalcó que la fiscalía les dijo que hay esperanzas de hallar a Max vivo, ya que tienen información confidencial que por seguridad de Maximiliano no le dicen a la madre, “ellos nos dicen, estamos buscando a un niño vivo, no estamos buscando un cuerpo, entonces ellos sí tienen la esperanza que encontremos vivo a Maximiliano”.

MÁS NOTAS DE: Quintana Roo, AQUÍ

Concluyó diciendo que hasta el momento los presuntos responsables no han pedido recompensa para liberarlo, por lo que más cuestiones salen, “no han pedido dinero, no me han pedido nada, no entiendo porque se querían llevar a Max, desafortunadamente le pasó a mi hijo, un joven de 18 años, que apenas entraba al ambiente de antros, donde desconoce que se vendía droga dentro de los baños y no supo cómo actuar en un momento tan delicado”, finalizó.