Machuca dice que el PRI aún respira

Ante los exiguos resultados electorales tanto a nivel estatal como nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo colocaron debajo de Morena y el PAN y cerca de la llamada “chiquillada”, es decir, los partidos que obtienen una votación ligeramente superior para no perder el registro, se prendieron los “focos rojos” entre sus principales dirigentes.

Una vez que dejó al tricolor totalmente desmantelado el frustrado candi­dato al Senado y actual diputado local Raymundo King, sólo el sector obrero es el que ha levantado la mano para dirigirlo: Isidro Santamaría Casanova, actual regidor y dirigente de la CTM y Mario Machuca Sánchez, diputado federal y lí­der de la CROC en la entidad.

Entre ellos saldrá quien tendrá la misión casi imposible de que no desaparezca y que crezca y vuelva por sus fueros como antaño. CROC levanta la mano

El diputado federal afirmó que urge democratizarlo y lo que sucedió en 1 de julio “es una muestra del enojo de la gente y esto se debe a que el PRI se ha alejado de las bases, de la militancia. Si a esto le agregas los problemas que ha habido en cuanto a las reformas estructurales- sigo insistiendo que son co­rrectas, es lo que el país necesita-, lo que no se supo informar los tiempos”.

“Si te dicen que va a bajar la gasolina, la luz y no es cierto, eso lo tomas como falso y no como verdaderamente puede tener como beneficio; au­nado al alto grado de corrupción del que no está limpio ningún partido político”.