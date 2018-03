MORENA, más priista que los priistas

El partido de Andrés Manuel López Obrador siempre ha criticado a la ‘mafia del poder’, pero en Quintana Roo se alía con los priistas que solaparon administraciones acusadas de corrupción solo por el peso económico que les hace falta para, tal vez, ganar. Sandra Moreno/Diario La Verdad Quintana Roo.- La decisión del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de incluir solo priistas como virtuales candidatos a los distintos cargos de elección popular no ha caído nada bien a las bases de ese instituto político, pero, además, no deja de llamar la atención que los personajes que se mencionan gozan de muy buena posición económica, producto del paso por gobiernos priistas, lo cual le garantizará la operación para 2018. Y es que para todos es sabido que la elección será una guerra entre los grupos de control político y económico, de ahí que Andrés Manuel López Obrador ya no está privilegiando la buena imagen, sino el peso de la cartera de los candidatos y el apoyo que le otorgarán a la hora del llamado día “D” es decir, de la elección y donde la operación y control económico define el triunfo. En ese contexto, hace algunos días se dieron definiciones en los partidos políticos, el primero fue la aprobación del Consejo Estatal del PRD para ir en alianzas con el PAN, PES e inclusive con PANAL, menos con el PRI y Partido Verde, mientras que en Morena se nombró como coordinadora estatal para la coordinación territorial a Marybel Villegas, con lo cual prácticamente es la candidata a senadora por ese partido y en primera fórmula. De visita por Cancún, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, detalló que Marybel Villegas encabeza las encuestas de ese partido, mientras que en Cozumel la ex priista Juanita Alonso Marrufo, quien sería la candidata a la presidencia municipal, puesto que igual sale bien posicionada. Ella fue ex tesorera del PRI. Otro priista que se menciona está en la lista, pero para contender por la presidencia municipal de Solidaridad, es Arturo Castro, personaje 100 % priista y que ahora, como todos los autoexiliados, han amasado grandes fortunas producto de su paso por los gobiernos, ya sea municipal o estatal. En el caso de Marybel Villegas, cabe mencionar que inició suv carrera política con Juan Ignacio García Zalvidea en el PRD, partido por el cual ocupó una diputación local; posteriormente se afilió al Partido Acción Nacional donde fue candidata a la diputación federal en 2009, por la cual finalmente no contendió porque fue acusada de actos adelantados de campaña. En las elecciones del 2013 contendió por las filas del PRI-PVEM por una diputación local, y ahora todo indica será la abanderada de Morena por la Senaduría, donde encabezaría la fórmula y llegaría como compañero a José Luis Pech Varguez. En el 2013 abandonó las filas del PAN y se lanzó por una diputación abanderada por el PRI-PVEM, al concluir con el encargo ocupó la delegación del Trabajo en Quintana Roo, y posteriormente ocupó el cargo de delegada federal. El peso de Villegas Canché, tanto económico como político no está a discusión. Tenemos por otro lado a Juanita Alonso Marrufo, prima de Fredy Marrufo Martín, ex tesorera del PRI en la Isla de Cozumel y quien fue suplente a la presidencia municipal de Gina Ruiz de Marrufo, esposa de Fredy Marrufo. Juanita Alonso Marrufo se perfila como la candidata a la presidencia municipal de Moarena en Cozumel, con lo cual se posicionaría nuevamente esa familia priista y todos sus allegados. Está también José Luis Pech Várguez, quien si bien ya lleva un proceso electoral dentro de ese partido, el del 2016, no puede negar que su origen y carrera política la realizó en el tricolor, donde ocupó desde la Secretaría General de Gobierno, hasta la rectoría de la Universidad de Quintana Roo, cargo político y no académico. En Solidaridad, todo indica, continúan las encuestas para elegir candidato o candidata a la presidencia municipal y se habla de Laura Beristaín y Arturo Castro. En el caso de Arturo Castro, ha ocupado los siguientes cargos, asesor de Miguel Ramón Martín Azueta, ex presidente municipal de Solidaridad y ahora miembro del gabinete del gobernador de Carlos Joaquín. Representante del Gobierno del Estado en el Distrito Federal en el sexenio del gobernador Félix González Canto; gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarrillado (CAPA) en Playa del Carmen. Fue también Subsecretario de Educación y Cultura en Cancún y director de Desarrollo Social en el gobierno municipal de Gabriel Mendicuty Loría. En tanto, Laura Beristain Navarrete, si bien su militancia ha sido siempre en el Partido de la Revolución Democrática, se les liga directamente con el gobierno de Félix González Canto, y que habría trabajado siempre a favor de los intereses del tricolor. Sin embargo, en su más reciente visita a Cancún, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que en su partido, “les estamos quitando lo mejorcito” al tricolor, lo cual no ha caído del nada bien a los militantes de ese organismo político, es decir, a los perredistas que siguieron a Andrés Manuel al nuevo organismo político que creó hace ya algunos años. Uno de los fundadores de Morena en la entidad, Héctor Ortega, ha hecho patente su disgusto en redes sociales, lo cual no ha sido tomado en cuenta puesto que ahora lo que vale es poder solventar una buena campaña que, como ya dijimos, garantices la victoria. Por otro lado, cabe recordar que el consejo estatal del PRD aprobó ir coaligados con el PAN, con Encuentro Social y con Nueva Alianza, menos con el PRI y PRD. Con ello se pretende formar una coalición de por lo menos 4 partidos en el 2018, e ir con todo contra el Movimiento de Regeneración Nacional, que parece muy cómodo con sus nuevos aliados y la posición económica que les garantizará estructura.

