MASCOTAS: La abandonaron en el cementerio de Playa y hoy es vigilante oficial.

Tiene seis años que llegó y desde el primer día se ganó el reconocimiento de los veladores del cementerio municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo; ‘Chiquis’ -como la bautizaron- no tiene miedo; se mueve entre las tumbas, brinca, duerme en donde le place, pero sobre todo siempre acompaña a los veladores en sus recorridos nocturnos.

Hace seis años llegó ‘Chiquis’, una hembra de perro mestizo al panteón municipal de Playa del Carmen; en ese entonces había cuatro perros más que encontraron refugio en el cementerio, dice Roseberto Pérez, velador del sitio, pero a diferencia de los otros, la perrita se ganó el respeto por su actitud, solidaria, vigilante y siempre alerta.

“La perra siente el olor cuando la gente llega con malas intenciones. ‘Chiquis’ es un elemento más. Sabe que es la mejor y por eso no come cualquier cosa; nosotros le damos de comer, pero no cualquier cosa, si come empanadas tienen que ser de carne, deben ser de pollo, res o cerdo, el queso no lo come”, dice Roseberto Pérez.