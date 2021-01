¡MALA PAGA! Manifestación contra Alcalde en zona maya de Quintana Roo

La excusa que esgrimió el Tesorero Municipal para no realizar el pago a los trabajadores que el Gobierno del Estado "no les ha depositado".

Ante el incumplimiento de pago, de lo cual señalaron directamente al alcalde, José Esquivel, trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto realizaron una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal.

En consecuencia, suspendieron labores y no retornarán a la actividad hasta en tanto no se cubra el pago de las obligaciones como son primera quincena de enero, segunda parte del aguinaldo, fondo de ahorro y días económicos no devengados.

El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Armando Reyes Hernández, indicó que la manifestación ocurre luego que el Ayuntamiento incumplió con sus propios plazos.

Dijeron que la segunda parte del aguinaldo la pagarían entre el seis y el 10 de enero, luego pidieron una prórroga que ayer venció.

Destacó que fueron los trabajadores sindicalizados quienes tomaron la determinación de manifestarse y suspender labores para exigir el pago de prestaciones que por derecho les corresponden.

No hay garantía de pago

Comentó que el tesorero municipal, Melchor Gómez Rivera, ha reconocido que el Ayuntamiento está seguro de cumplir con los pagos porque el Gobierno del Estado aún no les asigna recursos.

Empleados del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto suspendieron labores para exigir el pago de prestaciones laborales.

No hay garantías de que el Ayuntamiento cumpla tan siquiera con la quincena. Somos alrededor de 330 trabajadores con nuestras familias afectados.

Armando Reyes indicó que la intención es mantener la manifestación hasta que logren que se realice el pago de las prestaciones pendientes y la primera quincena de enero.

Puntualizó que se organizan en grupos para evitar las aglomeraciones y evitar que los burócratas municipales corran riesgo de contagiarse de COVID-19.

