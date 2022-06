Lupita Aguilar: La quintanarroense que da voz a la Virgen María

Originaria de la paradisiaca isla de Cozumel, la cantante Lupita Aguilar “La Voz de María”, nos cuenta cómo ha sido su paso por el mundo y como ha utilizado su voz como herramienta para transmitir el mensaje de amor de la Virgen María.

"Yo no pensaba dedicarme a la música católica, sin embargo desde los 12 años descubrí mi don para el canto en un concurso y desde entonces siempre soñaba con ser una artista reconocida; me visualizaba llenando auditorios, cantando y haciendo el bien a través de la voz".

Introducción a una vida religiosa

Desde muy pequeña he tenido el gusto por ayudar a las demás personas, a mis 16 años me di cuenta que Dios me estaba llamando a la vida consagrada. Cuando uno es adolescente siempre se la vive soñando en cómo va a ser su futuro, yo me veía como una Lady Di o como una Madre Teresa de Calcuta ayudando a los sacerdotes y haciendo orfanatorios.

Siempre me había llamado la atención la vida de las religiosas y fue lo que me motivó a unirse al movimiento Regnum Christi, el movimiento de los Legionarios de Cristo que tienen una rama femenina consagrada. En este entonces yo pensaba que había dejado atrás mi sueño de ser cantante

Los inicios de una artista

A lo largo de mi formación como consagrada, siempre estuve muy cercana a la música, tuve la oportunidad de cantar para niños, para la comunidad de consagradas e incluso grabé un par de discos. Poco a poco fui adquiriendo habilidades para la música sin haber estudiado alguna rama relacionada.

Estuve en el Encuentro Juvenil y Familia Internacional en Roma, donde participé como parte de la Orquesta Internacional. Durante este encuentro tuve la oportunidad de cantarle al Papa Juan Pablo II el tema “El pescador” y fue algo muy bonito que guardo con mucho cariño, haberle cantado al papa.

Al finalizar mi formación como consagrada, me mandaron a Brasil a trabajar por cinco años en la creación de clubes de formación para adolescentes haciendo que la gente se uniera al movimiento por medio de la canción.

El regreso a México

Me tocó vivir la época del padre Maciel, uno de los periodos más complicados para los Legionarios y lo recuerdo muy bien porque, durante ese momento me tuvieron que operar de un tumor muy grande que ponía en riesgo mi vida. Debido a la cirugía para extirpar el tumor, me encontraba muy débil y tuve que regresar a México luego de 10 años.

A pesar de haber regresado a Cozumel, aún tenía mis compromisos de oración y meditación, pero con el paso del tiempo, empecé a sentir en mi corazón que dios ya no quería que siguiera en esta vida, no era una crisis vocacional porque estaba muy feliz con mi vocación; sino que sentía que dios ya no quería eso de mi.

Este sentir coincide con la renuncia del Papa Benedicto XVI y para mi fue una señal de fuerza para hacer mi carta y pedir mi dispensa de votos religiosos, con lo que pase a un estado laical normal.

El proceso de adaptación a una "vida normal"

Jamás había trabajado en México, de hecho no tenía ni INE porque desde muy pequeña me había ido del país, en cuanto pude recopilar todos mis documentos, empecé a buscar trabajo en lo que fuera, porque yo no había trabajado en “la vida normal”, siempre se me había dado una misión concreta y me mandaban a concretarse.

Empecé buscando oportunidades como recepcionista en hoteles, porque sé hablar portugués, inglés e italiano; pero fue un proceso muy complejo de búsqueda de mi identidad, de encontrar quién era realmente.

El primer empleo de una “vida normal”

Me pude poner en contacto con quien era el gobernador en ese entonces, porque fuimos compañeros en la primaria y secundaria. Fue así como conseguí que mi primer trabajo fuera en una delegación del Gobierno del Estado.

Fui delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en Cozumel, pero nunca me involucré ni me involucraron en política.

El despertar de un sueño

Luego de tres años en el puesto en el que me había desempeñado, llegó el momento de la renovación del gobierno, al no verme involucrada en temas políticos, me pidieron mi renuncia, renuncié y busqué otro trabajo.

Comencé a trabajar como asistente del director de operaciones de una empresa de tour, donde llevaba el control de calidad, monitoreaba a los guías de turista y recepcionaba a los cruceros.

Fue en una ocasión que me encontraba esperando un crucero, bajo el sol y chorreando en sudor, cuando medité sobre lo que había hecho en mi vida y el tiempo que desaprovechaba esperando a los cruceros y fue ahí cuando dije “yo no nací para esto”. Sabía que tenía que hacer mucho más en mi vida, algo mucho más profundo.

El consuelo de un esposo

Un día viendo los Grammy, vi que habian dos artistas disputándose el primer lugar de la premiación; yo le dije a mi esposo “yo se que puedo ganar uno, yo tengo mejor voz que

ellos” y él me dijo: “yo creo que si, pero tienes que decidirte; si te quieres dedicar a la musica, aqui no lo vas a lograr, tienes que salir a Cozumel”.

En ese entonces yo ya cantaba en todas las capillas de Cozumel, había logrado conformar mi propio grupo de amenización de eventos pero mi meta era llegar a ciudades como Guadalajara o Ciudad de México.

Mi esposo siempre me dijo que debía tener en cuenta que sin importar el lugar al que yo me fuera, iba a llegar siendo nadie, a tocar puertas, a pica piedra, pero si realmente eso quería y para eso había nacido, siempre contaría con su apoyo.

La intervención del santuario

Durante el proceso de decisión entre ir a Guadalajara o Ciudad de México, nos percatamos que no teníamos fondos para transportar el equipo de audio a otra ciudad, por lo que seguía habiendo la gran dificultad de no poder llegar a ningún lugar.

En una ocasión me contrataron para cantar en una primera comunión en el santuario y fue ahí cuando el padre Luis Pablo me vio, tuve la oportunidad de conocerlo desde Brasil. Le platiqué sobre mis planes para irme a otra ciudad y de las dificultades que estaba teniendo, a lo que me dijo: “¿Qué te vas a ir a hacer tan lejos?”.

Sin dudarlo, me ofreció cantar en las misa de 6:30 de la tarde y me recomendó para cantar en la zona hotelera. Fue entonces que vine a vivir a Cancún y conseguí un lugar muy chiquito que solo era un cuarto con cocineta y cama.

Fueron meses muy difíciles estando sola y sin trabajo, ya que mi esposo se había quedado trabajando en Cozumel.

Un don concedido por la virgen

Con el paso del tiempo, las personas me fueron conociendo con los cantos en las misas y por azares del destino, el cantante fijo del santuario tuvo la oportunidad de cantar en otro lugar y renunció, lo que me dio la oportunidad mantener un puesto fijo en el santuario.

Siempre que termino de cantar, la gente se me acerca llorando, diciéndome que cuando cantaba, sentían que la virgen los tocaba, al inicio no lo había tomado tan enserio y fue gracias a la gente que me fui dando cuenta que hacía algo a través de mi voz.

Con el tiempo fui comprendiendo que ese deseo que tenía desde muy chiquita por ayudar a los demás no era por algo físico, sino que iba a utilizar mi voz para sanar el corazón de las personas. Poco a poco he podido percibir que esa es mi misión.

La voz de María

Las personas que acudían al santuario siempre me pedían un disco y en ese entonces no tenía dinero para producir uno; sin embargo, con el apoyo del Padre Luis Pablo, pude ponerme en contacto con un productor Cubano que vive en Cancún y fue así como pude producir mi primer disco.

No tenía canciones propias, pero buscando en internet encontré una canción que se llama “La Voz de María”, me puse en contacto con los autores que son una pareja de laicos, Roberta Torresi y Paolo Bisonni, para que me autorizan cantar su canción.

A partir de esta canción sentí que fue la confirmación de mi misión, ya que era darle voz e imagen a la virgen, para que a través de mi y de lo que yo hago, ella pueda tocar el corazón de los demás para llevar ese consuelo y amor de Dios al corazón de los demás.

Un plan de Dios

Hace justamente un año perdí a mi esposo a manos del coronavirus, ha sido un año lleno de lágrimas y de soledad, pero poco a poco he podido comprender que esta experiencia me ha ayudado a comprender más el dolor de la gente. Ahora me toco vivir a mi en carne propia este sufrimiento y ahora, la gente que se me acerca, le puedo transmitir esa apertura, ese consuelo que tanto quiero dar, es lo que me hace feliz, lo que le hace a mi vida tener sentido.

La muerte de mi esposo me ayudó y me ha ayudado a comprender el dolor del mundo, del mundo al que dios y la virgen quieren llegar con su amor, con su consuelo, con su ternura, con su compañía y que yo soy un mero instrumento para que ellos lo logren.

Lupita en la actualidad

Lo que hago ahora son misas de evangelización, yo no quisiera ser solo una prestadora de servicios, pero yo sé que mi misión son las giras de evangelización, en donde puedo ayudar llevando esperanza a la gente, es una misión que va más allá que solo cantar.

Espero que con el ritmo de Dios y de la Virgen, llegar a ser la artista católica femenina más importante de México, es en lo que estoy trabajando y luchando, no por el reconocimiento sino porque sé que representando a María, podemos llevar esa esperanza que quiere traer a México.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.