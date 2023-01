Luna, estudiante no binaria del CBTIS Cancún reveló abusos de profesores

Luna es una estudiante del CBTIS 111 de Cancún y hace unos días sufrió una agresión por parte de maestros, prefectos y directivos dentro de la institución, al grado de ser encerrada contra su voluntad en el baño y obligada a desmaquillarse y a no presentarse de forma pública en un acto cívico, este hecho llegó a la Comisión de Derechos Humanos pues la alumna demandó a la preparatoria pública.

El principal motivo de que este hecho trascendiera es que Luna es una persona que se reconoce como no binaria, es decir que no se apega a las identidades de género que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, no son hombres o mujeres, como Demi Lovato, Sam Smith, Elliot Page o Ezra Miller.

Los hechos se dieron a conocer el día lunes debido a que Luna, junto a un grupo LGBTTTIQA+ que le hizo acompañamiento, realizaron una protesta en contra de la discriminación de los grupos vulnerables, con asesoramiento jurídico el proceso llegó hasta las intancias de los Derechos Humanos.

La queja interpuesta por Luna al CBTIS 111 de Cancún, fue en contra de los directivos del plantel por discriminación, esta es la primera que se registra ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) en el municipio de Benito Juárez.

La situación continúa pero ahora por la vía legal debido a que los primeros diálogos no terminaron en una simple queja, sin embargo la Cdheqroo, no dio más detalle hasta el momento.

La postura de la escuela

“Comprometido con todos los estudiantes en el fortalecimiento de los valores, la justicia y la verdad, en reconocimiento a la diversidad ideológica, de género, costumbres, tradiciones y cultural, con fundamento en lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Trabajando a favor de la educación integral en espacios seguros, promoviendo la Cultura de Paz y no Violencia, permitiendo el acceso a la Institución a todos los estudiantes en igualdad de condiciones y oportunidades”, se lee en un post en el Facebook de la escuela, en donde se coloca un comunicado.

En el comunicado emitido por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 111, señala que la situación que vivió Luna, fue atendida de manera inmediata por parte de la dirección y de los directivos quienes según este documento se manifestaron de manera abierta para poder atender las necesidades y las inquietudes, hecho que fue negado por la estudiante que fue agredida por sus profesores.

Además en todo momento la escuela reitera su compromiso con la diversidad ideológica, de género, costumbres, tradiciones y cultural, sin embargo la respuesta que este comunicado obtuvo por parte del alumnado en la misma plataforma fue totalmente en contra de lo que se dijo, de igual forma Luna ha contestado ante la situación.

“Es un comunicado más como para quedar bien con la comunidad, no tanto para hacer algo, siento que va a durar unos tres o cuatro meses y ya lo van a dejar en el olvido, pero va a volver a ocurrir la misma situación y es lo que no queremos que pase”.

Por su parte, Antonio Martín, visitador adjunto de la Cdheqroo en Cancún, señaló que dependerá de cómo se determine la no competencia por ser de carácter federal, para que el organismo estatal turne el caso a CNDH.

“Se puede declarar no competencia por ser la autoridad federal, pero recordemos que el CBTIS es mitad federal y mitad estatal, entonces nosotros vamos a entrar en la controversia jurídica, dependiendo del visitador que va a estar a cargo de la queja”.

