Luna: Menor de Cancún, discriminada en la escuela y atemorizada en casa

Luna, una estudiante de 15 años que se identifica como una mujer trans y de género no binario, actualmente se siente en peligro en su propia casa tras revelarse su identidad de género a raíz de una denuncia que interpuso a profesores del Cbtis 111 de Cancún por actos de discriminación.

“Desde la junta de ayer, el ambiente en mi casa se ha tornado muy hostil, porque mi papá es una persona muy impulsiva. Ayer en la mesa directiva se estaba alterando y por lo mismo comenté (frente a autoridades), si así se pone frente a ustedes imagínense como se pondrá en casa cuando él tenga absoluto control de la situación”, dijo a La Verdad Noticias.

Tras realizarse una junta en la Secretaría de Educación de Quintana Roo, se desataron situaciones que ponen en riesgo la integridad de Luna, quien tuvo que revelarle a sus padres que se identificaba como persona trans de género no binario, esto como condición para poder tener una reunión y encontrar una solución a lo ocurrido en la escuela.

Luna actualmente vive con sus padres. Su mamá sabía desde hace mucho que ella era una persona trans, pero su papá no.

Las autoridades educativas le pidieron que la información fuera revelada, es decir se le obligó a salir del clóset en un momento en el cual no estaba preparada para hacerlo.

“Mi papá de por sí es una persona agresiva, ha recurrido a golpes en diferentes ocasiones; entonces ayer estuve hablando con él y me dijo: yo no voy a aceptar lo que eres, tú eres un hombre seguirás siendo un hombre y según las reglas de Dios seguirás siendo un hombre, así es como me lo dijo ayer y que no quiere nada de la comunidad cerca de mí”.

En la escuela

Pedro Murguía, director del plantel

Ella señaló que en la escuela, tras su manifestación, no ha visto a los prefectos y a la subdirerctora Ericka Sandoval, que ejercieron discriminación en contra de ella, según el acuerdo al que se llegó tras la reunión, cambiarían el reglamento para incluir un nuevo abanico de posibilidades con la identidad de género, esto mismo lo confirmó en entrevista Pedro Murguía, director del plantel.

El director dio por primera vez su versión de los hechos y comentó que hay un cambio muy rápido tras la pandemia y señaló que su personal a veces se ve superado, pero que se ha pedido capacitación, tras el hecho discriminatorio de la menor.

Dijo que él mismo no conocía todo el abanico de la diversidad, por lo que se ha comprometido a hacer un cambio.

Incluso se le cuestionó el por qué le llamaba C.A.S.H., si la alumna había pedido que se le identificara como Luna, señalando que en la junta había pedido que se le llamara por su nombre de pila.

Al entrevistar a Luna, señaló que la metieron a la sala con una gran cantidad de personas, entre ellos el visitador de la Cdhqroo, psicólogos y el director, donde le preguntaron su nombre de pila y comenzaron la entrevista sin preguntarle como se identificaba.

La escuela ha señalado que tiene un compromiso de mejorar la situación y Luna ha señalado plenamente a quienes han ejercido violencia sistemática contra ella durante su estancia en la institución, situación que ahora ha desembocado en más violencia para Luna.

