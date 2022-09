Luis Edu, el niño empresario que la está haciendo en grande

Lo que comenzó como una idea para ayudar económicamente a un amigo de su vecindario que cayó en un estado grave de salud por el Covid-19, hoy se ha convertido en el proyecto más grande del niño Luis Eduardo Castro, en Ciudad Obregón, al sur de Sonora.

El miniempresario creó su propia empresa a la que bautizó como Productos de Luis Edu, enfocada a la venta de carne seca, cecina, machaca y productos fit como mangos deshidratados sin azúcar, fresas enchiladas, mix keto y papas de jícama con limón y sal.

Luis Edu se inició en el mundo del emprendimiento ofreciendo pulpos de peluche a los vecinos de su cuadra y de ahí obtenía el dinero necesario para ayudar a los gastos médicos de su amigo.

Productos de Luis Edu

Comenzó como una idea para ayudar económicamente a un amigo

“Yo los empecé a vender por mi propia cuenta y me iba a vender al parque de mi colonia. A un niño de aquí de Obregón le pegó muy fuerte el covid y las secuelas. Sus papás ocupaban ayuda y yo les quería ayudar con el hospital. Las ganancias de los pulpitos se las di al niño”.

Tiempo después inició con la venta de cecina, pues quiso dar a conocer las delicias de su natal Obregón, convirtiéndose en el producto estrella de su catálogo de ventas, elaborado en la famosa carnicería “Chihuahua” de esa ciudad.

“Yo quería traer algo bueno de Obregón, porque en ese entonces se hablaba muy mal de él, cuando no es así. También hay que fijarnos en lo bonito y no sólo en lo malo y la comida de aquí es muy buena”.

Apoyo familiar

Hasta la fecha ofrece las diferentes variedades de cecina natural o con chiltepín

Con el paso del tiempo puso en venta sus productos en “El Changarrillo”, una empresa que se enfoca en la venta de productos regionales, luego empezó con “Casa Moscada” donde hasta la fecha ofrece las diferentes variedades de cecina natural o con chiltepín.

Luis Edu dice que este logro no lo hubiera alcanzado sin el apoyo de su familia, que lo ha apoyado en todos sus proyectos.

“Ha sido impresionante el apoyo que me han dado y estoy eternamente agradecido con ellos, pues siempre me han apoyado en todo, ellos son los que me animan”.

Con 12 años de edad y cursando el primer grado de secundaria, Luis Edu aún no se ha decidido si estudiar una carrera relacionada al ámbito legal a las finanzas, pero lo que sí es seguro es que en 10 años ve a su empresa como un gran negocio formal, con trabajadores que le ayuden a vender y realizar envíos por todo el mundo.

Por ahora hace envíos a toda la República, incluso a Cancún, el lugar más lejos al que han llegado sus productos.

Como recomendación a todos los niños y niñas que desean seguir los pasos de Luis, el miniempresario destaca que hay que perderle el miedo al emprendedurismo, pues este sentimiento suele ser muy limitante.

¿CÓMO COMPRARLE A LUIS EDU?

Si quieres probar alguno de sus productos o conocer más de su empresa, lo puedes encontrar en las redes sociales como Productos de Luis Edu o por WhatsApp al número (662) 174 7274.

