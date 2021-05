Los mexicanos demandaron la alianza por México: Mayuli Martínez

La alianza política conformada entre partidos que en algún momento fueron antagónicos en el país, obedece al llamado de la propia sociedad mexicana que demanda ir juntos por México y, no permitir que siga desdeñando a las instituciones del país, sostiene Mayuli Martínez Simón coordinadora en el Estado de la alianza Va por México y Va por Quintana Roo.

De licencia en el Senado de la República, donde representa a la entidad, la legisladora que encabeza al menos 15 campañas políticas -cuatro para diputados federales y 11 a las presidencias municipales-, sostiene que los mexicanos están hartos de ver la forma como un solo un hombre pretende caprichosamente conducir el país.

La alianza Va por México dejó el antagonismo de los partidos que la conforman a petición de los mexicanos que demandan el rescate del país

De visita en las instalaciones de Grupo La Verdad, Martínez Simón lamenta que en el país se adjudiquen obras de manera directa al Ejército y la Marina; mientras que se soslaya a los empresarios, bajo el argumento de combatir la corrupción..."cuando se es más corrupto con medidas de este tipo donde no hay certeza de que no se vaya a actuar en forma ilegal", revela.

Lamenta la violación a la autonomía de los poderes Judicial y el Legislativo, en los que la figura presidencial ha metido mano libremente sin respetar la división de los poderes, lo que evidencia afirma que lejos de permitir un avance democrático en el país lo que buscan es seguir en el poder y no permitir la alternancia y mucho menos los contrapesos políticos.

La dirección del país no puede estar en manos de un solo hombre que desdeña a los demas poderes y violenta su aitonomia, considera Mayuli Martínez Simón

“Han acabado de un plumazo con todo. Desaparecieron lo que costó años construir y que incluso tuvo reconocimientos internacionales como las estancias infantiles y, el seguro popular por solo mencionar algunos”, lamenta la legisladora quien explica además la forma como en el propio Senado a los legisladores se les ha impedido la discusión y el análisis de los temas nacionales.

Insiste en que ha sido perjudicial la manera como se ha desdeñado a la actividad turística, pero sobre todo a Quintana Roo, el destino que genera más de la mitad de los turistas que visitan México, al que le desaparecieron el Consejo Nacional de Promoción Turística, pero que sin embargo los impuestos que se sobran por visita al país, aun se cobran pero se destinan a proyectos como el Tren Maya.

Ciudadanos al poder

Para Martínez Simón quienes hoy están del lado de la figura presidencial, entraron en desesperación. La población les está dando la espalda, las preferencias electorales les son adversas en gran parte del territorio estatal, sobre todo porque los ciudadanos ya se dieron cuenta que sus propuestas gubernamentales solo se quedaron en promesas de campaña, en ofertas no cumplidas y el seis de junio se verá el resultado de ello.

Enfatiza que para la alianza Va por México a nivel federal y, Va por Quintana Roo en el Estado las prioridades son las mismas… ”escuchar, atender y resolver los problemas de los quintanarroenses, pero hacerlo de manera seria, con propuestas reales y principalmente tomando en cuanta lo que los ciudadanos demandan”.

Es por eso que la mayoría de nuestros candidatos son hoy día ciudadanos explica, nos alejamos de los políticos tradicionales, de los militantes de los partidos y, volteamos a ver a las personas con presencia y experiencia para que sean ellos quienes representen a la entidad en el Congreso de la Unión, los ciudadanos son los que ahora se encaminan al poder, revela.

Y abunda que por ello hay tres figuras ciudadanas en las campañas federales, Estefanía Mercado en el Distrito 01, Eloy Peniche en el Distrito 03 y, Carmen Joaquín en el Distrito 04…”y vaya que nos han sorprendido con su cercanía con la gente, con la franqueza con la que les hablan y la forma como los buscan, son gente como tú y como yo”, acota.

Desconfianza…

Para la coordinadora política y consejera de Acción Nacional (PAN), lo que hoy ocurre en el país es preocupante y, por ello es importante que los electores, la ciudadanía pueda ver lo que ocurre y tomen su mejor decisión el seis de junio, una decisión razonada, basada en la realidad de la nación, pero sobre todo en la democracia.

Es por ello que critica la intromisión de quien hoy encabeza el Poder Ejecutivo en el país, por la forma como ha desdeñado a los otros dos poderes -el Legislativo y el Judicial-, en un sistema político que presume de democracia, pero donde no hay respeto a la división de poderes y no en el autoritarismo que es lo que hoy día tenemos.

“El autoritarismo no lleva a nada bueno, el que una sola persona decida sobre el quehacer de un país no es positivo”, refuta; tras insistir en que no le encuentra forma a como se quieren hacer las cosas, no tiene sentido, dice, porque no se permite que haya contrapesos políticos y estos deben de darse en un sistema político cercano a la democracia.

Recordó que en la historia de México, durante más de 70 años un sólo partido ejerció el poder, pero más adelante el sistema político cambió, en el 2000 se le dio la oportunidad al PAN, en 2006 se ratificó esa confianza y en 2012 se volvió a confiar en el PRI, en 2018 se confió en Morena…”pero quienes llegaron al poder, subieron la escalera y ahora la quieren tirar para que ya nadie más suba", lamenta.

En conclusión, Mayuli Martínez considera que este será un año inédito en el país, porque los ciudadanos deberán demostrar si quieren un cambio verdadero o, prefieren mantenerse junto a un gobierno que habla del combate a la corrupción, pero que es corrupto por la forma como adjudica obras y saca a las instituciones militares a hacer lo que le corresponde a los civiles y empresarios.