Los mandamases de la era digital

ADRIANA CHUC / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Los reyes digitales Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas de comunicación más importantes para los líderes y gobiernos en el mundo. La política no ha quedado al margen de este desarrollo y sus líderes, funcionarios y candidatos se han trasladado al espacio digital desde hace una década, encontrando un nuevo y aventajado canal para la difusión de sus mensajes. Un estudio de BursonMarsteller identificó 856 cuentas en Twitter pertenecientes a representantes de gobierno y ministros en 178 países que rebasaban la media de seguidores, representando el 92% de todos los miembros de las Naciones Unidas. Lo cierto es que el primero en destinar recursos y personal para administrar su perfil de redes sociales, como parte de su estrategia de comunicación, fue Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos. The Washington Post lo llamó ‘El Rey de las redes sociales’, ya que las utilizó en su beneficio durante su campaña en 2008 y 2012 y aún mantiene 95 millones 300 mil seguidores tan sólo en Twitter. Es tal la cantidad de seguidores, que tan solo Obama tiene el equivalente de habitantes en conjunto en toda Centroamérica y las Antillas caribeñas. En el caso del presidente Donald Trump, quien desde antes de asumir el cargo ya era un asiduo al Twitter, suma 35 millones 400 mil seguidores y ha usado la red social como su principal canal de exposición política, lo que ha metido en diversas ocasiones en problemas a sus asesores. En contraparte existen otros líderes mundiales que han rehusado entrar a las redes sociales y eso no significa que tengan menos éxito. Tal es el caso de Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien a pesar no tener ninguna red oficial, u popularidad en las mismas es evidente a través de terceros que comparten información al respecto de sus actividades.

De redes a redes

¿Y México?

Religión digital

Basándonos en el número de cuentas que tienen los líderes políticos y gobierno, Twitter es el canal favorito, seguido de Facebook y en tercer lugar se encuentra YouTube. Para el año 2012 Roberto Rodríguez Andrés y Daniel Ureña Uceda, socios y confundadores de MAS Consulting Group, señalaron que algunas razones para el uso de Twitter como herramienta clave de la comunicación electoral, es que este aporta una imagen de modernidad, pero sobre todo, para mantener una conversación con el ciudadano.Ser un youtuber famoso en México es sinónimo de ser una celebridad. El reinado de esta plataforma en México y varios países de Latinoamérica es Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, con sus 19 millones 228 mil 477 suscriptores. Para el caso de Facebook Werevertumorro, que había sido destronado hace un tiempo de YouTube, se sigue manteniendo en la cima con más de 22 millones 332 mil likes en su fanpage. En Instagram, Juanpa Zurita tiene 10.6 millones de seguidores. El presidente de México tiene en su cuenta de Twitter 6 millones 608 mil 595 seguidores y se posiciona como el presidente más influyente de Latinoamérica, comparándolo con el de Brasil, país que duplica la cantidad de habitantes de México con 207.7 millones, ni siquiera figura entre los 10 líderes políticos de Latinoamérica con sus escasos 847 mil seguidores. A esto se suma que Andrés Manuel López Obrador suma 3 millones 100 mil seguidores. Ya lejos se encuentran Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, gobernador de Nuevo León, con 547 mil seguidores y Pedro Kumamoto, diputado independiente de Jalisco y altamente popular entre los jóvenes, que cuenta con 148 mil seguidores en Twitter. Pero en México hay periodistas con mayor nú- mero de seguidores que los políticos. Está el caso de Joaquín López Dóriga, quien en Twitter cuenta con 7 millones 850 seguidores, Carlos Loret de Mola con 7 millones 773 mil seguidores y Carmen Aristegui, quien cuenta con 6 millones 400 mil seguidores. Cualquiera de los tres periodistas tiene mayor cantidad de seguidores que Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco juntos.Líderes religiosos como el Papa Francisco han encontrado en las redes un nuevo canal para llegar a más adeptos y ha conectado con 13 millones 865 mil 494 de seguidores. El Dalai Lama lleva la delantera en seguidores, con 14 millones 474 mil 908. El Papa gobernaría un país como Guinea con su número de seguidores, mientras que el Dalai Lama, tendría el poder absoluto sobre toda Somalia.