Los llevan a la fosa común en Cancún

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En los próximos días, 18 cuerpos no identificados que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) serán llevados a la fosa común al pasar más de tres meses sin que familiares los identifiquen; la gran mayoría son víctimas de accidentes y suicidas, quienes al parecer proceden de otros estados y países y no tienen familiares en la entidad. Cuando un muerto no es identificado es resguardado en el Semefo y al cabo de tres meses, si este no es reclamado por familiares, es enviado a la fosa común, que se localiza en el cementerio de ‘Los Olivos’. Son los accidentados, indigentes y suicidas quienes llenan los dos cuartos fríos del centro bajo una temperatura de menos cinco grados centígrados, a fin de garantizar la mejor preservación de los restos, para su identificación y necropsia. [caption id="attachment_776722" align="alignnone" width="1118"] La Semefo ha tenido un incremento de cuerpos que no son reclamados por sus familiares[/caption] Todos los días decenas de personas asisten a el Semefo con la esperanza de no encontrar en las planchas a familiares y amigos. En la mayoría de los casos es de esta manera que se enteran del destino fatal de seres queridos. Para los restos que no son reclamados el proceso es largo, desde que se encuentran en la cámara fría, hasta su destino final. Héctor Ronzón García, director de Servicios Periciales en la zona norte, señaló que el trámite puede llevar hasta tres semanas, entre que el Ministerio Público emite las actas correspondientes y el municipio brinda los permisos y espacios para colocar los restos en el panteón municipal.

MEJORAN SEMEFO

“Las mejoras han sido sustanciales en las instalaciones, pues hasta el año pasado no se contaban con cuartos fríos, sino con cámaras frías, que tenían una capacidad de hasta 20 cuerpos; ahora se tiene una capacidad para 60 restos”, comentó.

Te puede interesar

Las instalaciones de el Semefo se encuentran en la última fase de remodelación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra) , y una vez concluidos estos deberán de pasar una revisión minuciosa.