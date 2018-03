CARLOS MATUS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Los jóvenes no quieren comprar casa Hay una creciente recesión en la compra de casas nuevas y usadas en Quintana Roo, que ha prendido los focos de alerta de inmobiliarias. El motivo: los millenialls y su filosofía de vida es un reto para las constructoras. De acuerdo al monitor inmobiliario Realty World disminuyó la compra de casas nuevas y usadas hasta en un 5.4 por ciento, que señaló que en la entidad se vendieron 30 mil 430 casas, cifra menor a la del 2015. El principal enemigo de las inmobiliarias, además del cada vez menor poder adquisitivo, es la mentalidad de las nuevas generaciones, que ven el pago de una propiedad por 10 años o más como una carga y prefieren la renta, reveló Mauricio Ruiz Fernández, agente inmobiliario, quien comentó que se ha observado una depreciación de ventas en personas de entre 25 a 35 años de edad, cuando lo común es que en este rango de edad estuviera la fortaleza. “Hasta antes del 2005 de cada 10 casas vendidas seis comprendían estas edades, actualmente solo con cuatro o tres de cada 10; los jóvenes millennial no se ven pagando grandes deudas por largos años o incluso viviendo en la misma ciudad para siempre”, reflexionó el agente inmobiliario. Por su parte, Gina Contreras, joven de 28 años, expresó que en la actualidad no le interesa adquirir una casa, debido a diversos factores. “No concibo pagar durante 15 o 20 años una casa que no se adecua a mis necesidades, que son pequeñas, además de que no estoy segura de vivir aquí en Cancún toda mi vida, por eso he optado por rentar una casa”, dijo. SECTOR EN AUGE, PERO CON OTROS CLIENTES Cabe señalar que Quintana Roo es una de las tres entidades con mayor número de casas nuevas vendidas, pero la incidencia de esta venta es menor al número de población que accede a un crédito, es decir, deciden no utilizarlo. Durante el 2016 la venta de vivienda nueva en el país tuvo un menor dinamismo con respecto al mismo periodo del 2015, según el monitor inmobiliario de la firma Realty World. De acuerdo con el reporte, que se basa en datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en los primeros 11 meses del 2016 se vendieron 469,076 unidades nuevas, esto es, 5.4% menos con respecto al mismo periodo del 2015. El reporte indica que en 17 de las 32 entidades federativas hubo un decremento en las ventas de unidades nuevas de enero a noviembre del 2016; Veracruz fue la entidad que presentó una mayor caída, al colocar en los primeros 11 meses del año anterior 17,887 unidades de este tipo, una disminución anual de 16.6 por ciento.

