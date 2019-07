Los 27 del Call Center de Cancún, terror en la oficina

Eran alrededor de las 8:30 de la noche y el ambiente laborar en ese momento se sentía tenso por alguna extraña razón, fue entonces cuando cinco personas con armas largas entraron a la oficina que está instalada en una zona “bien” de la ciudad de Cancún.

El impacto de ver a un grupo de personas fuertemente armadas entrar a la oficina de trabajo es algo que intimida tan solo con imaginarlo, el grupo de los 27 hicieron lo más sensato y siguieron las indicaciones, fue de esta manera que fueron trasladados hasta un par de combis van, donde posteriormente emprendieron un viaje del que no sabrían si regresarían con vida.

En México, las personas nos hemos acostumbrado a ver este tipo de sucesos como algo normal, desgraciadamente nos queda el vivo recuerdo de Ayotzinapa, caso que conmovió a la nación y al mundo entero.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Mientras tanto las noticias locales marcaban una tendencia en común, señalaron que estos trabajadores del sector turístico habían sido “levantados” con armas de fuego y que se desconocía su paradero, de esta forma la familia de cada uno de los afectados se enteró, siendo esto un duro golpe emocional para ellos.

Eran las 10:00 de la noche y muchos familiares estaban en el lugar de lo ocurrido, a pesar de estar ellos juntos a la espera de respuestas, se sentían llenos de desconcierto, nadie les podía decir nada y la única información que surgía conforme pasaban las horas eran especulaciones en las ‘benditas redes sociales’ que solo angustiaban más a las madres, esposas y amigos de los ahora llamados los 27 del Call Center.

Jazmín, una amiga de un secuestrado señaló para La Verdad que no podía creer lo que estaba sucediendo.

“Hace unas horas lo vi, vino aquí a la tienda (donde ella trabaja) y lo abrace, y platique con él, me platicó de su nuevo trabajo y me dijo que le iba bien, que era en Santa Fe, por eso supe que el nombre de la lista se refería a él, no lo puedo creer, no entiendo porque a la gente buena le pasan cosas malas”, señaló la entrevistada que mencionó que recientemente esta chico había perdido a dos familiares.

La noche se volvió lenta, y la espera eterna, no se sabía nada de los 27 del Call Center, por otra parte la ciudad fue “sellada” por las autoridades, nadie salía o entraba sin pasar por un filtro detallado, pues este escandaloso hecho delictivo ya era nota nacional.

Te puede interesar: La otra cara de la moneda: Horas de angustia por desaparición de un familiar o amigo

Los familiares no sabían que pasaba, llegó el día y ellos no habían podido dormir por tanta angustia y miedo, por otra parte los 27 del Call Center, habían vivido una noche espeluznante, estuvieron encerrados en una propiedad en la supermanzana 325 por más de 12 horas, sin embargo no sabían qué les pasaría.

En ese momento las dudas y miedos se hacen presentes, incluso cuando recibieron sus alimentos y decidieron dormir vencidos por el cansancio en aquel lugar que los mantenía cautivos, una noche eterna, a la mañana siguiente fueron liberados tras uno de los operativos más minuciosos realizados en Cancún.

Se supo hasta entonces que los 27 del Call Center en realidad siempre fueron 30.

Horas de angustia vivieron los trabajadores de un Call Center.